У столичному PM Hall відбулася зустріч PM Media club, на якій представники Parimatch Ukraine та ФК Шахтар обговорили перспективи розвитку жіночого футболу в Україні. Також у рамках заходу було представлено партнерство Parimatch Ukraine із жіночою командою ФК Шахтар.

Спікерами заходу PM Media club стали директор зі стратегічного розвитку і комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов, Head of Сommunications Parimatch Ukraine Альона Кобозєва, заступник начальника відділу жіночого футболу УАФ Сергія Новіков, операційний директор жіночої команди Евертона Алан МакТевіш, капітан жіночої команди ФК Шахтар Марія Денищич, а також телеведуча, інфлюенсер і благодійниця Олександра Лобода.

Вже зараз жіночий футбол – одна з найперспективніших командних ігор для жінок, а українські футболістки демонструють хороші результати. Нагадаємо, що вже з поточного футбольного сезону УАФ зобов'язала усі клуби УПЛ створити жіночі команди. Також у нас вже є сильна збірна з футзалу, яка виграла всі матчі відбору до ЧЄ-2022.

Добре йдуть справи й в інших видах спорту. Волейбольний СК Прометей вперше у своїй історії вийшов в груповий етап Ліги чемпіонів. Баскетболістка Аліна Ягупова, яка виступає у турецькому Фенербахче, два сезони поспіль стає MVP Євроліги. Якщо ж говорити про популярність наших спортсменок, то інстаграм Еліни Світоліної налічує понад 800 тисяч підписників, а Дар'я Білодід та Марина Бех-Романчик вже наближаються до позначки у півмільйона підписників.

Head of Сommunications Parimatch Ukraine Альона Кобозева: Результати українських спортсменок показують, що вони дійсно круті та готові приносити перемоги країні. Жіночий спорт ні у чому не поступається чоловічому. Це світовий тренд – який Україна вже наздоганяє. Саме тому ми проводимо цей захід, щоб більше розказати про можливості жіночого спорту, зокрема, футболу. Ми маємо активно розвивати цей напрямок. І Patimatch Ukraine, як перша легальна беттінг-компанія, зацікавлена у цьому. Ми раді розпочати співпрацю з жіночою командою ФК Шахтар, впевнені, вона буде демонструвати найкращі результати в українському футболі та гучно заявить про себе в Європі.

Директор зі стратегічного розвитку і комунікацій ФК Шахтер Юрій Свиридов: Наша місія – встановлювати нові кордони досконалості у футболі. УЄФА, ФІФА та УАФ докладають багато зусиль, щоб розвивати жіночий футбол, ми раді бути частиною глобального тренду та реалізовувати його. І нам приємно, що наш давній партнер Parimatch Ukraine підтримує нас.

Також у рамках конференції було презентовано невеликий ролик, у якому Шахтар розповів про свою жіночу команду та про бачення її розвитку у найближчі роки.

Заступник начальника відділу жіночого футболу УАФ Сергія Новіков: Жіночий футбол стрімко розвивається. Про нього говорять, проходять трансляції матчів, вболівальники цікавляться результатами. А років п'ять тому мало хто міг назвати хоч одну команду. Проєкт розвиток жіночого футболу в Україні зараз проводиться в рамках стратегія УЄФА "Час діяти". Вона направлена на країни, де мало знають про жіночий футбол. Проєкт розрахований на п'ять років і ми сподіваємося, що за його результатами про наші клуби та збірну будуть все частіше говорити в Європі.

Особливим гостем заходу став представник Евертона, клубу-партнера Parimatch. Алан МакТевіш розповів про успіхи своєї команди та наголосив, що популярність цього виду спорту стрімко зростатиме у найближчі роки.

Операційний директор жіночої команди Евертона Алан МакТевіш: Згідно з опитуванням, яке ми провели, 46% людей цікавиться футболом і до 2026 року 60% будуть цікавитися футболом і 31% буде цікавитися жіночим футболом. В Україні це мають розуміти та зробити свій внесок у розвиток жіночого футболу. До того ж він буде цікавий не тільки чоловікам, але і жінкам, а це зовсім нова аудиторія. І це не тільки вболівальниці, жінки все більше будуть хотіти займатися футболом.

Марія Денищич, капітан жіночої команди ФК Шахтар: До Шахтаря я грала у Португалії та можу сказати, що там спортсменки більш підготовлені атлетично, грають агресивніше. Для мене це був корисний досвід. Також там жіночий футбол більш популярний. Досить часто я чула, що футбол не жіночий вид спорту. На жаль, є така упередженість. Але спільними зусиллями, з Шахтарем та іншими клубами, ми доведемо, що жіночий футбол не поступається чоловічому.

За підсумками зустрічі можна сказати, що перші кроки для розвитку українського футболу вже зроблені. Звісно, нам потрібен час, щоб досягти дійсно вагомих результатів. Але головне, що у нас є план та розуміння, як рухатися вперед, а також допомога, досвід та експертиза Parimatch та європейських партнерів компанії.