Цітаішвілі прийняв футбольне громадянство Грузії, повідомляє офіційний Facebook грузинської федерації футболу.

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Рішення Георгія виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами – його покійний дідусь бажав, аби Цітаішвілі виступав саме за збірну Грузії. Про його побажання футболіст дізнався на похоронах від родичів.

Зазначимо, що Цітаішвілі у складі молодіжної збірної України у 2019 році став чемпіоном світу. Нагадаємо, другу половину сезону Георгій провів на правах оренди в Ворсклі – хавбек встиг зіграти лише 4 матчі і забити один гол, перед тим як отримати травму.

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