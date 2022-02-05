Наиболее шаблонные ассоциации с Саутгемптоном конца 90-х связаны с персоной Марьяна Пахаря. Если "святые" забивали, то чаще всего автором голов становился именно юркий латвиец, который с первых матчей стал любимцем местной публики. За 8 сезонов в команде форвард пережил множество событий разной тональности: от звания топ-бомбардира до постоянных травм, которые в конце концов не позволили Пахарю вернуться на свой уровень.

В 2015 году на предматчевой пресс-конференции на "Арене Львов" наставника сборной Латвии Марьяна Пахаря спросили об особенности поединка против сборной Украины. "Я родился на Черкасщине, моя тетя – украинка. К тому же в Киеве у меня родственники. Мне приятно вернуться сюда в качестве тренера, ведь Украина – это гостеприимная страна".

На следующий день ребятам Пахаря удалось сделать почти невозможное – они стали второй в истории сборной после Чехии, кто не проиграл "сине-желтым" в фартовом Львове (в 11-м матче).

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Марьян появился на свет в городке Чернобай, недалеко от Черкасс. Хотя его родители не планировали оставаться в Украине надолго, но избрали ему украинское имя. Свои первые футбольные шаги юноша делал уже в Риге, куда переехала его семья. Там он встретил едва ли не самую главную фигуру в своей футбольной карьере. Местный тренер Юрий Андреев стал не только первым наставником для 8-летнего Пахаря, но и тренировал его в юношеских сборных, премьерной профессиональной команде Парадаугава и приглашал в латвийский гранд – Сконто.

Пахарь (справа) в матче против Валетты в 1997-м / фото газеты "Спортс"

В самой титулованной команде Латвии молодой футболист познакомился с еще одним тренером, играющим ключевую роль в его жизни – Александром Старковым. Именно на этом этапе Пахарь переквалифицировался из полузащитника в форварда и демонстрировал незаурядную результативность. Неудивительно, что на 22-летнего Марьяна началась настоящая охота зарубежных клубов. Зальцбург, московское Динамо, Салернитана, Вердер – это только те варианты, о которых писала пресса.

Наиболее настойчивым и убедительным оказался Саутгемптон. Вместо условных чемпионатов России и Австрии молодой латвиец ехал в АПЛ! По информации СМИ, "святые" не поскупились и выложили Сконто 800 тысяч фунтов. Важную роль в этом трансфере сыграл тогдашний тренер сборной Латвии англичанин Гарри Джонсон, который и рекомендовал парня новому работодателю.

В апреле 1999 года новичок дебютировал за Саутгемптон и заменил Джеймса Битти. Пройдет немного времени, и дуэт Пахарь-Битти станет символом команды. Кстати, премьерный гол латвиец забил в следующем матче, когда спас "святых" от поражения Блэкберну в огненном матче (3:3).

Марьян Пахарь / фото Саутгемптон

В следующих четырех турах Саутгемптон трижды победил и еще однажды сыграл вничью. Это означало, что команда избежит вылета. В последнем туре Пахарь оформил дубль, а "святые" выиграли 2:0 у Эвертона. "Пахарь спас Саутгемптон", – писали английские газеты, а сам латвиец более красноречиво описывал тот этап:

Голы я начал забивать раньше, чем смог их комментировать для журналистов на нормальном английском и привык к левостороннему движению.

Как бы то ни было, Марьян быстро адаптировался на Туманном Альбионе. Первый полноценный сезон в АПЛ он завершил с показателем в 13 голов и званием лучшего бомбардира своей команды. Далее последовали 9 и 14 мячей – и снова статус топ-голеадора Саутгемптона. И это притом что Пахарь больше не действовал на острие атаки, а закрывал позицию под нападающими по инициативе нового наставника Глена Ходдла.

Марьян Пахарь против МЮ / фото Саутгемптон

Среди десятков матчей в Премьер-лиге особенным для Саутгемптона и Пахаря персонально стал поединок на "Олд Траффорд" против Манчестер Юнайтед в сентябре 1999-го. Лидер "святых" находился в отличной форме и в 10-ти турах забил 7 голов. Один из них – как раз в ворота новоиспеченного короля Европы.

Марьяну суждено было открыть счет на 17-й минуте – тот гол смело можно считать одним из самых известных мячей в более чем столетней истории Саутгемптона (также он входил в перечень лучших голов, забитых на "Олд Траффорд" гостевыми командами). Просто посмотрите на то, как латвиец прошел Япа Стама, одного из самых дорогих защитников мира на тот момент.

Яркая игра Пахаря повлекла за собой тенденцию с сочинением никнеймов для быстрого нападающего. За сходство с лидером Ливерпуля его называли "Латвийским Оуэном". Марьяну не особенно нравилось такое сравнение и после гола в ворота Уотфорда форвард продемонстрировал футболку с надписью "Super-Marian" – более уместное прозвище, которое закрепилось за футболистом.

В августе 2000-го Пахарь и Оуэн встретились на поле и устроили символическую дуэль. Лидеры Саутгемптона и Ливерпуля оформили дубли, а их команды выдали настоящее сражение – 3:3. Это при том, что к 73-й минуте "святые" горели 0:3. Камбэк запустил именно Пахарь. К тому же латвийский малыш оба мяча забил головой.

Марьян Пахарь / фото Саутгемптон

Сезон 2001-2002 оказался особенным не только для Пахаря (опять стал лучшим бомбардиром команды), но и для его напарника Джеймса Битти. На двоих форварды забили 26 голов и заняли второе место в списке наиболее результативных дуэтов.

Наши девять партнеров имеют задачу отправить нам мяч вперед, а мы с Джеймсом что-нибудь придумаем, – скромно описывал тактику своей команды латвиец.

Хорошая результативность, статус лидера, интерес со стороны Челси – все это вскоре было омрачено периодическими травмами Пахаря. Даже на Евро-2004, ставшем историческим для крохотной Латвии, Марьян не смог себя проявить – всего 63 минуты в трех матчах. А сезон 2004/2005 вообще становится черным для Пахаря и Саутгемптона. Футболист полностью проводит его в лазарете, а команда вылетает из АПЛ. Следующим шагом оказалось вполне логичное известие о том, что клуб не продлевает контракт со своей бывшей звездой.

Пахарь в роли тренера Сиены / фото Сиена

Более 150 матчей и почти 50 голов – отличный показатель для любимца публики на "Сент-Мерис Стедиум". Марьян едет на Кипр, а затем возвращается в Латвию, где в 34 начинает тренерскую карьеру. Непродолжительная работа в Сконто и сборной, спорный опыт в итальянской Сиене в начале прошлого года – это пока не совсем то, чего ждут от Марьяна Пахаря. Человека, открывшего Латвию для футбольного мира.