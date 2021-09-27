Металіст часів Мирона Маркевича – це одна з найяскравіших сторінок в історії українського футболу. І хоча сяяти судилося не дуже довго, віддані фанати не дали їй згаснути та написали нову історію. Так народився Металіст 1925.

Чвертьфінал Кубка УЄФА, магічний постріл Жажі Коелью у ворота Бешикташа, нестримний Девіч, непохитний Горяїнов, баталії з Динамо, Шахтарем та Дніпром, плеяда талановитих бразильців та агентинців – у кожного українського футбольного поціновувача про харківський Металіст є багато щасливих спогадів.

Але наприкінці 2012 року інформаційний простір розірвала новина – Металіст став власністю близького до Віктора Януковича олігарха Сергія Курченка.

У 2013 рік команда входила вже з новим керівництвом. Спочатку харківський клуб доволі непогано рухався за інерцією, яку набрав у попередні роки. Але з кожним матчем ставало зрозуміло, що жодного хеппі-енду у цієї історії не буде. Хоч Курченко обіцяв виграти чемпіонат, йому ніхто не вірив, а відвідуваність матчів суттєво обвалилася.

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Після Революції Гідності Сергій Курченко покинув Україну, а в клубу почалися проблеми з фінансуванням. Як згадував в інтерв'ю хавбек тодішнього Металіста Олександр Нойок, про зарплату футболісти вже й забули мріяти, а на базі не було навіть гарячої води. Після сезону 2015/16, який команда завершила всередині таблиці, борги стали космічними, а команда банально розвалилася. Вперше за 11 років Харків, місто з довгою футбольною історією та традиціями, не буде представлений в елітному дивізіоні.

Але харків'яни просто не могли дати своєму місту зникнути з футбольної мапи України. Ввечері 3 червня 2016 року біля Оперного театру зібралося декілька тисяч фанатів з вимогою зберегти клуб. Саме вони дали імпульс створення нового футбольного клубу, адже розібратися з боргами Металіста після правління Курченка було просто нереально.

Металіст 1925 народився всередині серпня, коли сезон вже стартував. Колишній віце-президент ФФУ Сергій Стороженко разом з небайдужими фанатами створили клуб та подали заявку для участі в аматорському чемпіонаті. Директором призначили Володимира Лінке, бомбардирський хист якого пам'ятають всі футбольні старожили.

Модель клубу будувалася таким чином, щоб унеможливити зникнення команди через проблеми власника, зробити його автономним та успішним без залежності від однієї конкретної людини. Також був створений "Клуб уболівальників", кожен член якого має право голосу у вирішенні важливих для клубу питань.

Металіст 1925 орендував у Курченка базу Металіста та не лише запобіг її занепаду, а й забезпечив успішне функціонування головної команди та клубної академії.

На чолі команди став Сергій Призетко, йому допомагали легендарні Олександр Горяїнов та Сергій Сивуха. З таким тренерським штабом нагадувати про амбіції не доводилося – вже у першому сезоні команда взяла срібні медалі, отримала професійний статус та пішла у Другу лігу України.

Дебют у Другій лізі видався невдалим – старт з двох поразок. Але потім харків'яни зібралися та видали переможну серію з 9 матчів. Лідером команди став бразилець Едмар, який прийняв українське громадянство та виступав за "жовто-синю" збірну. Не відставав і нападник Сергій Давидов, який за сезон забив 23 м'ячі.

Друге місце у групі, "бронзові" медалі та шлях в Першу лігу – прекрасний підсумок сезону. Здавалося, що Металісту 1925 під силу пройти шлях в УПЛ без осічок. Але Перша ліга – вершина, подолати яку з першого разу вдається вкрай рідко.

Перша частина сезону пройшла майже ідеально – команда пішла на зимову перерву, займаючи друге місце у таблиці. Окрім того, клуб пройшов атестацію для участі в УПЛ. Все складалося так, що вже в сезоні 2019/20 трибуни ОСК "Металіст" будуть спостерігати за матчами в еліті не у виконанні донецького Шахтаря, а своєї команди. За підсумком сезону команда посіла 4 місце. Випробування Першої лігою доводилося пройти знову.

Команду довірили Валерію Кривенцову, який був зіркою у роботі з юнаками. Гринь, Юрченко та безліч інших талантів розкрилися саме завдяки його роботі. Він не став кидатися на амбразуру, а спочатку побудував оборонні редути команди та поставив командну взаємодію. Йому довелося вислухати немало критики щодо стилю гри, але у підсумку Металіст 1925 почав багато атакувати та забивати, а команда виконала завдання та вийшла в елітний дивізіон через 5 років після свого народження.

Металіст 1925 – це ідеальний приклад сталого розвитку футбольного клубу без гучних гасел. Клуб не робить трагедії з середини таблиці в УПЛ, тут всі розуміють, що для результату треба час. Звісно, можна було б накупити футболістів та вимагати високих позицій вже зараз, але харків'яни йдуть зовсім іншим шляхом.

Цей клуб не є правонаступником уславленого Металіста, але саме він зберіг Харків на футбольній карті України після його зникнення. Це клуб фанатів та небайдужих людей, серед засновників та співвласників клубу є 15 фізичних осіб-вболівальників. Більшість статутного капіталу належить різним приватним компаніям, але у разі припинення фінансування однією з них про жодне зникнення команди не може бути й мови, як це і задумувалося з самого початку.

Металіст 1925 – це не про обмін мішків грошей на результат. Це вірність ідеї та невпинна праця заради довгострокових цілей.