Четвертий тур Прем’єр-ліги подарує нам цікаве дніпровсько-харківське протистояння. Матч між СК Дніпро-1 та Металістом 1925 відбудеться в Ужгороді у неділю, 11 вересня, о 13:00.

Поточна форма

У новому сезоні в УПЛ не знали поразок лише шість команд. І до їх переліку входять Дніпро-1 та Металіст 1925. Крім того, недільні суперники перебувають серед лідерів за надійністю в обороні та відповідно найменшою кількістю пропущених голів.

Parimatch Ukraine оцінює чергову перемогу дніпрян коефіцієнтом 1,40. У випадку нічийного результату ваша ставка помножиться на 5. Коефіцієнт на перемогу гостей складає 7,20.

Харків’яни матимуть очевидну перевагу в контексті відпочинку, адже Дніпро-1 провів виснажливий матч з АЗ у Лізі конференцій у четвер ввечері. Олександру Кучеру доведеться вносити зміни у склад та шукати резерви. І якщо у єврокубках його команда лише програє (три поразки у трьох матчах), то в УПЛ поки стовідсотковий результат. У перших двох турах Дніпро-1 здолав Динамо (3:0) та Верес (2:0).

Не програє і мало пропускає й Металіст 1925. Два стартові тури за участю підопічних Валерія Кривенцова завершилися з рахунком 0:0. Харків’яни розійшлися миром із Шахтарем та Чорноморцем. А минулого тижня видали потужний поєдинок проти Ворскли (3:2), де головним героєм став Андрій Борячук. Новачок Металіста 1925 оформив дубль, а вирішальний гол забив на другій компенсованій хвилині.

Адамюк забиває Вересу / фото СК Дніпро-1

Історія протистоянь

Новітнє протистояння Дніпра та Харкова є відносно молодим. Дніпро-1 та Металіст 1925 зустрічалися ще у Першій та Другій лігах, а минулого року вперше зійшлися у рамках поєдинку елітного дивізіону.

Дуель у Харкові завершилася вольовою перемогою гостей. Варто зауважити, що крапку у матчі, який завершився з рахунком 2:1, Олексій Гуцуляк поставив вже у компенсований час і приніс своїй команді три пункти.

Голодюк проти Ігнатенка у попередній зустрічі Дніпро-1 та Металіста 1925 / фото Металіст 1925

Кадрова ситуація

Влітку склад харківської команди суттєво змінився. Замість 12 виконавців, що залишили Металіст 1925, до табору слобожанців приєдналися 9 новачків, більшість з яких у минулому сезоні виступала у Першій лізі. Також слід відзначити повернення у загальну групу Владислава Дмитренка, який через травму пропустив 10 місяців. Щобільше, у минулому турі Дмитренко відзначився дебютним голом в УПЛ. Схожа історія у Ростислава Русина, який теж оговтався після кількох травм, однак вже зіграв у стартових двох турах.

Ще одне велике повернення у Металіста 1925 стосується Віталія Пономаря, який востаннє виходив на поле у липні минулого року і зіграв лише 15 хвилин за весь минулий чемпіонат. У новому сезоні форвард навіть встиг двічі потрапити у заявку на матчі з Шахтарем та Чорноморцем.

Дніпряни недавно втратили аргентинського півзахисника Домінго Бланко, який вибув на кілька тижнів. Все ще поза грою Еміліано Пуріта та Валерій Лучкевич. Натомість повернувся із лазарету Сергій Горбунов.

Артем Довбик у грі з Вересом / фото СК Дніпро-1

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Піхальонок, Бабенко, Когут – Громов, Довбик, Назаренко.

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Габелок, Мартинюк, Д. Кравченко, Бичек, Ременюк – Борячук.

Арбітри

Головний рефері – Олексій Деревінський (Хмельницький), асистенти: Євген Данильченко та Дмитро Оганесян (обидва – Луганськ), четвертий рефері – Ігор Пасхал (Херсон).