Четвертый тур Премьер-лиги подарит нам интересное днепровско-харьковское противостояние. Матч между СК Днепр-1 и Металлистом 1925 года состоится в Ужгороде в воскресенье, 11 сентября, в 13:00.

Текущая форма

В новом сезоне УПЛ не знали поражений всего шесть команд. И в их перечень входят Днепр-1 и Металлист 1925. Кроме того, воскресные соперники находятся среди лидеров по надежности в обороне и соответственно наименьшим количеством пропущенных голов.

Parimatch Ukraine оценивает очередную победу днепрян с коэффициентом 1,40. В случае ничейного результата, ваша ставка умножится на 5. Коэффициент на победу гостей составляет 7,20.

У харьковчан будет очевидное преимущество в контексте отдыха, ведь Днепр-1 провел изнурительный матч с АЗ в Лиге конференций в четверг вечером. Александру Кучеру придется вносить изменения в состав и искать резервы. И если в еврокубках его команда только проигрывает (три поражения в трех матчах), то в УПЛ пока стопроцентный результат. В первых двух турах Днепр-1 одолел Динамо (3:0) и Верес (2:0).

Не проигрывает и мало пропускает и Металлист 1925. Два стартовых тура с участием подопечных Валерия Кривенцова завершились со счетом 0:0. Харьковчане разошлись миром с Шахтером и Черноморцем. А на прошлой неделе выдали мощный поединок против Ворсклы (3:2), где главным героем стал Андрей Борячук. Новичок Металлиста 1925 оформил дубль, а решающий гол забил на второй компенсированной минуте.

Адамюк забивает Вересу / фото СК Днепр-1

История противостояний

Новейшее противостояние Днепра и Харькова является относительно молодым. Днепр-1 и Металлист 1925 встречались еще в Первой и Второй лигах, а в прошлом году впервые сошлись в рамках поединка элитного дивизиона.

Дуэль в Харькове завершилась волевой победой гостей. Следует заметить, что точку в матче, завершившемся со счетом 2:1, Алексей Гуцуляк поставил уже в компенсированное время и принес своей команде три пункта.

Голодюк против Игнатенко в предыдущей встрече Днепра-1 и Металлиста 1925 / фото Металлист 1925

Кадровая ситуация

Летом состав харьковской команды существенно изменился. Вместо 12 исполнителей, покинувших Металлист 1925, к лагерю слобожанцев присоединились 9 новичков, большинство из которых в прошлом сезоне выступало в Первой лиге. Также следует отметить возвращение в общую группу Владислава Дмитренко, который из-за травмы пропустил 10 месяцев. Более того, в прошлом туре Дмитренко отметился дебютным голом в УПЛ. Похожая история у Ростислава Русина, который тоже пришел в себя после нескольких травм и даже сыграл в двух стартовых турах.

Еще одно большое возвращение у Металлиста 1925 касается Виталия Пономаря, который последний раз выходил на поле в июле прошлого года и сыграл всего 15 минут за весь прошлый чемпионат. В новом сезоне форвард уже успел дважды попасть в заявку на матчи с Шахтером и Черноморцем.

Днепряне недавно потеряли на несколько недель аргентинского полузащитника Доминго Бланко. Все еще вне игры Эмилиано Пурита и Валерий Лучкевич. Вернулся из лазарета Сергей Горбунов.

Артем Довбик в игре с Вересом / фото СК Днепр-1

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Ориентировочные составы

Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Пихаленок, Бабенко, Когут – Громов, Довбик, Назаренко.

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курыло, Капинус – Габелок, Мартынюк, Д. Кравченко, Бычек, Ременюк – Борячук.

Арбитры

Главный рефери – Алексей Деревинский (Хмельницкий), ассистенты: Евгений Данильченко и Дмитрий Оганесян (оба – Луганск), четвертый рефери – Игорь Пасхал (Херсон).