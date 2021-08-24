Однією з найбільших сенсацій за усю історію Ліги чемпіонів став шведський Гетеборг. Без жодного легіонера у складі "янголи" пробилися у чвертьфінал турніру. У групі смерті з Барселоною Кройфа, Манчестер Юнайтед Фергюсона та шаленим Галатасараєм вони не просто вижили, а й змогли стати першими. Подвиг Равеллі, Блумквіста, Ерлінгмарка, Рена та інших – у спогадах на Футбол24.

Українські спортивні вболівальники часто асоціюють Гетеборг-1995 з унікальним рекордом нашої легкоатлетки Інеси Кравець. Саме у цьому шведському місті українська спортсменка встановила унікальний світовий рекорд зі стрибків у довжину (15,50 м), який перевершили лише на недавній Олімпіаді через 26 років по тому. У футбольному контексті – Гетеборг початку 90-х це унікальна команда, яка шокувала Європу.

У 1990-му Гетеборг зважився на важливе кадрове призначення. Новим наставником став 38-річний Роджер Густафссон, який раніше працював лише з молодіжною командою "синьо-білих". Протягом наступних шести років Густаффсон зумів 5 разів виграти чемпіонат Швеції і двічі пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів (у 1992 та 1994 роках). У сезоні 1994/1995 його Гетеборг взагалі створив сенсацію і дійшов до чвертьфіналу.

Роджер Густафссон / фото Göteborgs-Posten

У шведській лізі Гетеборг не мав великих проблем, втім похід у Європу у 1994-му розпочався з серйозного випробування. У першому поєдинку відбіркового раунду шведи поступилися празькій Спарті з Павелом Недведом у складі (0:1), а у рідних стінах здобули комфортну перевагу (2:0). Усе вирішили голи Єспера Блумквіста та Стефана Рена.

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Якщо київське Динамо у тому розіграші отримало групу з ПСЖ, Баварією та Спартаком, то на Гетеборг чекали не менш потужні опоненти: Барселона, Манчестер Юнайтед і Галатасарай. На жаль, українці фінішували останніми у своїй групі, а Гетеборгу вдалося диво – перемога у пекельному квартеті.

Хоча все починалося зовсім невесело. У першому турі шведи вирушили на "Олд Траффорд" і зазнали поразки 2:4. У середині першого тайму Манчестер Юнайтед пропустив після нехитрої комбінації - Міхаель Мартінссон навісив, а Стефан Петерссон випередив Петера Шмейхеля. Ще до перерви Раян Гіггз відновив рівновагу, а на старті другої половини господарів вивів вперед уродженець Кропивницького Андрій Качельскіс. Гості зрівняли вже за мить – їм вдався унікальний розіграш штрафного удару. І все ж до завершення поєдинку МЮ забив ще двічі зусиллями все того ж Гіггза та Лі Шарпа.

На матч другого туру у Швецію завітала грізна Барселона. Хоч і без Ромаріо та Гвардіоли, зате з Христо Стоїчковим, який відкрив рахунок вже на 10-й хвилині після безглуздого пасу Петерссона. Такий результат зберігався до 73-ї хвилини, поки Магнус Ерлінгмарк не завершив красиву комбінацію, яка розпочалася з правого флангу. За дві хвилини до завершення зустрічі Єспер Блумквіст випередив Карлоса Бускетса і головою відправив м'яч у ціль. Це вже згодом у кар'єрі Єспера буде Манчестер Юнайтед і перемога у Лізі чемпіонів-1999. А тоді 20-річний хлопець почував себе найщасливішою людиною – щойно він забив Барселоні!

Ще одна цікава деталь – саме у цьому матчі Йохан Кройф вперше в ЛЧ випустив у стартовому складі свого сина Хорді, майбутнього гравця донецького Металурга.

Не менш важлива перемога "янголів" припала і на третій тур. Гетеборг забив у ворота Галатасараю єдиний гол на 76-й хвилині і підтвердив свої амбіції. Зробив це Магнус Ерлінгмарк, найкращий бомбардир шведів у тій кампанії. Минуло два тижні і "синьо-білі" з дзеркальним підсумком тріумфували у Туреччині. Пізній гол Ерлінгмарка (на 86-й хвилині) і перемога 1:0. Окремо варто відзначити і кіпера Гетеборга – 35-річний Томас Равеллі надійно оберігав свої ворота. А ще слід згадати про тотальну ігрову перевагу турків, які лише кутових виконали більше двох десятків. Усе марно.

П'ятий тур у групі А подарував дві сенсації. Барселона програла Галатасараю (1:2), а Манчестер Юнайтед невдало з'їздив у Гетеборг (1:3). Блумквіст, Ерлінгмарк та Комарк з пенальті, який заробив Блумквіст, організували яскраву перемогу і за тур до фінішу забронювали першу сходинку (особливо промовистим був банер на трибунах стадіону "Уллеві" – "Гіггз це розмова, Блумквіст це дія"). Формально заключний матч з Барселоною нічого не вирішував, проте шведи довели невипадковість успіху і на "Камп Ноу". На пізній гол Хосе Марі Бакеро гості відповіли влучним ударом Стефана Рена на 88-й хвилині.

У чвертьфіналі лідер групи А зустрічався з другою команди квартету, де виступало київське Динамо. Суперником Гетеборга в 1/4 фіналу стала мюнхенська Баварія. Сенсаційна команда Роджера Густафссона не програла грізним мюнхенцям, та зійшла з дистанції. Виїзна нічия 0:0 дозволяла сподіватися на диво у рідних стінах. На 20-й хвилині Мікаель Мартінссон втік на побачення зі Свеном Шойєром – воротар, якому забив свій прем'єрний гол у ЛЧ Андрій Шевченко, відверто зрубав шведа – вилучення!

Після цього Гетеборг потужно атакував (і претендував мінімум на два пенальті), а Баварія вибігала у різкі контратаки. Пощастило більше хлопцям Джованні Трапаттоні. Спочатку господарі пропустили від Александера Циклера, а згодом відзначився Крістіан Нерлінгер – 0:2 на 72-й хвилині. Казка Попелюшки наближалася до завершення – у цій ситуації здалися б усі, та тільки не Гетеборг. Шведам майже вдалося зробити неможливе – вони відігралися (забивали Ліліенберг та Мартінссон), проте правило переваги виїзного гола зіграло за мюнхенців – 2:2 і у півфінал проходять німці.

Гетеборг здивував усю футбольну Європу. Скромна шведська команда змінила уявлення про футбол середини 90-х. Прикро тільки те, що незабаром Роджер Густафссон залишить свою посаду і повернеться працювати з молоддю. У 2002-му на невеликий період він знову очолить Гетеборг, втім повторити казку 1995-го йому не вдасться.