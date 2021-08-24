Одной из самых больших сенсаций за всю историю Лиги чемпионов стал шведский Гетеборг. Без легионеров в составе "ангелы" пробились в четвертьфинал турнира. В группе смерти с Барселоной Кройфа, Манчестер Юнайтед Фергюсона и невероятным Галатасараем они не просто выжили, но и смогли стать первыми. Подвиг Равелли, Блумквиста, Эрлингмарка, Рена и других – в воспоминаниях на Футбол24.

Украинские спортивные болельщики часто ассоциируют Гетеборг-1995 с уникальным рекордом нашей легкоатлетки Инессы Кравец. Именно в этом шведском городе украинская спортсменка установила уникальный мировой рекорд по прыжкам в длину (15,50 м), который удалось побить лишь на недавней Олимпиаде спустя 26 лет. В футбольном контексте – Гетеборг начала 90-х это уникальная команда, шокировавшая Европу.

В 1990 году Гетеборг решился на важное кадровое назначение. Новым наставником стал 38-летний Роджер Густафссон, ранее работавший только с молодежной командой "сине-белых". В течение следующих шести лет Густаффсон сумел 5 раз выиграть чемпионат Швеции и дважды пробиться в групповой этап Лиги чемпионов (в 1992 и 1994 годах). В сезоне 1994/1995 его Гетеборг вообще сотворил сенсацию и дошел до четвертьфинала.

Роджер Густафссон / фото Göteborgs-Posten

В шведской лиге Гетеборг не имел больших проблем, но поход в Европу в 1994-м начался с серьезного испытания. В первом поединке отборочного раунда шведы уступили пражской Спарте с Павлом Недведом в составе (0:1), а в родных стенах создали комфортное преимущество (2:0). Все решили голы Йеспер Блумквиста и Стефана Рена.

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Если киевское Динамо в том розыгрыше получило группу с ПСЖ, Баварией и Спартаком, то Гетеборг ждали не менее мощные оппоненты: Барселона, Манчестер Юнайтед и Галатасарай. К сожалению, украинцы финишировали последними в своей группе, а Гетеборгу удалось чудо – победа в адском квартете.

Хотя все начиналось совсем невесело. В первом туре шведы отправились на "Олд Траффорд" и потерпели поражение 2:4. В середине первого тайма Манчестер Юнайтед пропустил после нехитрой комбинации – Михаэль Мартинссон навесил, а Стефан Петерссон опередил Петера Шмейхеля. Еще до перерыва Райан Гиггз восстановил равновесие, а на старте второй половины хозяев вывел вперед уроженец Кропивницкого Андрей Качельскис. Гости сравняли уже через мгновение – им удался уникальный розыгрыш штрафного удара. И все же до завершения поединка МЮ забил еще дважды усилиями все того же Гиггза и Ли Шарпа.

На матч второго тура в Швецию приехала грозная Барселона. Хотя и без Ромарио и Гвардиолы, зато с Христо Стоичковым, который открыл счет уже на 10-й минуте после бессмысленного паса Петерссон. Такой результат сохранялся до 73-й минуты, пока Магнус Эрлингмарк не завершил красивую комбинацию, которая началась с правого фланга. За две минуты до окончания встречи Йеспер Блумквист опередил Карлоса Бускетса и головой отправил мяч в цель. Это уже потом в карьере Йеспера будет Манчестер Юнайтед и победа в Лиге чемпионов-1999. А тогда 20-летний парень чувствовал себя самым счастливым в мире – только что он забил Барселоне!

Еще одна интересная деталь – именно в этом матче Йохан Кройф впервые в ЛЧ выпустил в стартовом составе своего сына Хорди, будущего игрока донецкого Металлурга.

Не менее важная победа "ангелов" пришлась и на третий тур. Гетеборг забил в ворота Галатасарая единственный гол на 76-й минуте и подтвердил свои амбиции. Сделал это Магнус Эрлингмарк, лучший бомбардир шведов в той кампании. Прошло две недели и "сине-белые" с зеркальным итогом торжествовали в Турции. Поздний гол Эрлингмарка (на 86-й минуте) и победа 1:0. Отдельно стоит отметить и вратаря Гетеборга – 35-летний Томас Равелли надежно оберегал свои ворота. А еще следует вспомнить о тотальном игровом преимуществе турок, которые только угловых выполнили более двух десятков. Все бесполезно.

Пятый тур в группе А подарил две сенсации. Барселона проиграла Галатасараю (1:2), а Манчестер Юнайтед неудачно съездил в Гетеборг (1:3). Блумквист, Эрлингмарк и Комарк с пенальти, который заработал Блумквист, организовали яркую победу и за тур до финиша забронировали первое место (особенно красноречивым был баннер на трибунах стадиона "Уллеви" – "Гиггз это разговор, Блумквист это действие"). Формально заключительный матч с Барселоной ничего не решал, однако шведы доказали неслучайность успеха и на "Камп Ноу". На поздней гол Хосе Мари Бакеро гости ответили точным ударом Стефана Рена на 88-й минуте.

В четвертьфинале лидер группы А встречался со второй команды квартета, где выступало киевское Динамо. Соперником Гетеборга в 1/4 финала стала мюнхенская Бавария. Сенсационная команда Роджера Густафссона не проиграла грозным мюнхенцам, но сошла с дистанции. Выездная ничья 0:0 позволяла надеяться на чудо в родных стенах. На 20-й минуте Микаэль Мартинссон убежал на свидание с Свеном Шойером – вратарь, которому забил свой премьерный гол в ЛЧ Андрей Шевченко, откровенно срубил шведа – удаление!

После этого Гетеборг мощно атаковал (и претендовал минимум на два пенальти), а Бавария выбегала в резкие контратаки. Больше повезло ребятам Джованни Трапаттони. Сначала хозяева пропустили от Александера Циклера, а затем отличился Кристиан Нерлингер – 0:2 на 72-й минуте. Сказка Золушки близилась к завершению – в этой ситуации сдались бы все, но только не Гетеборг. Шведам почти удалось сделать невозможное – они отыгрались (забивали Лилиенберг и Мартинссон), однако правило преимущества выездного гола сыграло за мюнхенцев – 2:2 и в полуфинал проходят немцы.

Гетеборг удивил всю футбольную Европу. Скромная шведская команда изменила представление о футболе середины 90-х. Обидно только то, что вскоре Роджер Густафссон покинет свой пост и вернется работать с молодежью. В 2002-м на небольшой период он снова возглавит Гетеборг, впрочем повторить сказку 1995-го ему не удастся.