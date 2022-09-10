Одеський Чорноморець у 4 турі української першості спробує засмутити донецький Шахтар, який вразив Європу розгромом РБ Лейпциг. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Форма команд

Підопічні Ігора Йовічевіча поки що не вражали своїх фанатів на рівні УПЛ. "Нульовий" старт чемпіонату з Металістом 1925, а потім дві мінімальні перемоги над Кривбасом та Рухом, здобуті "на жилах" – це явно не той Шахтар, який ми звикли бачити. Водночас хорватському фахівцю вдалося швидко налагодити взаємодію молодих виконавців та запалити в їхніх серцях іскру, яка дозволяє перемагати не лише завдяки майстерності.

Parimatch Ukraine на перемогу Шахтаря пропонує коефіцієнт 1,22. Нічия дозволить помножити виграш на 6,5, а сенсаційна перемога одеситів потішить виграшем у 12-кратному збільшенні ставки.

Яскравою ілюстрацією цього стала феєрична перемога над РБ Лейпциг у 1 турі ЛЧ. Так, без долі фарту не обійшлося, але "гірники" заслужили на нього своєю самовіддачею, дисципліною та шаленим бажанням боротися за кожен клаптик поля. Разом з тим впевненість Шахтаря у контролі м'яча нікуди не поділася, донеччани змушували німців гасати без м'яча впродовж десятків секунд та цілком спокійно виходили з-під пресингу.

Поки що рано робити висновки, але відхід багатьох зіркових виконавців може піти Шахтарю на користь. Молоді таланти отримали "зелене світло" (Судаков та Бондаренко взяли на себе роль майстерних плеймейкерів, Бондар та Матвієнко у центрі захисту виглядають дуже солідно, Мудрик не губиться у ролі лідера), Йовічевіч вміє розкривати потенціал на максимум, а гра команди стала більш гнучкою. Трансформація "гірників" триває, і спостерігати за цим процесом вкрай цікаво.

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Що стосується Чорноморця, то повернення на тренерський місток Романа Григорчука поки що не принесло яскравих дивідендів. У перших трьох турах одесити не знали смаку перемог: після поразки Вересу "моряки" змогли записати у свій актив два очка, які здобули у протистояннях з Металістом 1925 та Інгульцем.

Кістяк команди складають досвідчені виконавці, а дисципліна та самовіддача дозволяють Чорноморцю створювати багато небезпечних ситуацій біля воріт суперника. Наразі виглядає, що найбільшим ворогом "моряків" є реалізація, і якщо їм вдасться прорвати "гольову дамбу", то підопічні Григорчука можуть замахнутися на вищі цілі, аніж середина турнірної таблиці.

Історія очних протистоянь

Статистика двобоїв наразі повністю за "гірниками". В останніх 10 зустрічах Чорноморцю вдалося перемогти лише один раз, у вже далекому 2017 році. Тоді команда Бабича створила сенсацію та здолала Шахтар на його ж полі з рахунком 2:1.

У нічию закінчився лише один матч, у решті ігор донеччани впевнено перемагали. 8 – 1 – 1 – надто впевнене домінування Шахтаря, похитнути яке підопічні Григорчука спробують 10 вересня.

Кадрова ситуація

До поєдинку команди підходять у повній бойовій готовності, матч пропускатиме лише зірочка Шахтаря Михайло Мудрик, який заробив червону картку у грі з Рухом. Втім, лавка "гірників" повна кваліфікованих виконавців, на яких зможе покластися Ігор Йовічевіч.

Ймовірно, варто очікувати на певну ротацію в складі господарів, адже футболісти віддали багато сил у матчі з РБ Лейпциг. Що ж до Чорноморця, то Григорчук має змогу виставити найсильніший склад та спробувати відібрати очки у гранда.

Трансляція, арбітри та прогноз на гру

Переглянути матч 4 туру УПЛ Шахтар – Чорноморець можна на setantasports.com. Стартовий свисток арбітра на "Арені Львів" пролунає о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. На лініях йому асистуватимуть Володимир Висоцький та Олександр Холодинський. Четвертим арбітром буде Андрій Коваленко.

Букмекери вважають донеччан явним фаворитом та не дають одеситам жодного шансу. У реальності все може піти зовсім не так: Чорноморець реалізує свій момент, а Шахтареві доведеться пробивати штурмом надійний захист суперника. Втім, досвід та ейфорія після ЛЧ можуть зіграти ключову роль, тому наш прогноз – перемога Шахтаря з рахунком 2:1.