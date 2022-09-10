Одесский Черноморец в 4 туре украинского первенства попытается огорчить донецкий Шахтер, поразивший Европу разгромом РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Форма команд

Подопечные Игоря Йовичевича пока не впечатляли своих фанатов на уровне УПЛ. "Нулевой" старт чемпионата с Металлистом 1925, а затем две минимальные победы над Кривбассом и Рухом, одержанные "на жилах" – это явно не тот Шахтер, который мы привыкли видеть. В то же время хорватскому специалисту удалось быстро наладить взаимодействие молодых исполнителей и зажечь в их сердцах искру, позволяющую побеждать не только благодаря мастерству.

Parimatch Ukraine на победу Шахтера предлагает коэффициент 1,22. Ничья позволит умножить выигрыш на 6,5, а сенсационная победа одесситов порадует выигрышем в 12-кратном увеличении ставки.

Яркой иллюстрацией этого стала феерическая победа над РБ Лейпцигом в 1 туре ЛЧ. Да, без фарта не обошлось, но "горняки" заслужили его своей самоотдачей, дисциплиной и безумным желанием бороться за каждый клочок поля. Вместе с тем уверенность Шахтера в контроле мяча никуда не делась, дончане заставляли немцев носиться без мяча в течение десятков секунд и вполне спокойно выходили из-под прессинга.

Пока рано делать выводы, но уход многих звездных исполнителей может пойти на пользу Шахтеру. Молодые таланты получили "зеленый свет" (Судаков и Бондаренко взяли на себя роль искусных плеймейкеров, Бондарь и Матвиенко в центре защиты выглядят очень солидно, Мудрык не теряется в роли лидера), Йовичевич умеет раскрывать потенциал на максимум, а игра команды стала более гибкой. Трансформация "горняков" продолжается, и наблюдать за этим процессом очень интересно.

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Что касается Черноморца, то возвращение на тренерский мостик Романа Григорчука пока не принесло ярких дивидендов. В первых трех турах одесситы не знали вкуса побед: после поражения Вересу "моряки" смогли записать в свой актив два очка, одержавших в противостояниях с Металлистом 1925 и Ингульцом.

Костяк команды составляют опытные исполнители, а дисциплина и самоотдача позволяют Черноморцу создавать много опасных ситуаций у ворот соперника. Пока выглядит, что наибольшим врагом "моряков" является реализация, и если им удастся прорвать "голевую дамбу", то подопечные Григорчука могут замахнуться на высшие цели, чем середина турнирной таблицы.

История очных противостояний

Статистика поединков пока полностью за "горняками". В последних 10 встречах Черноморцу удалось победить всего один раз, в уже далеком 2017 году. Тогда команда Бабича совершила сенсацию и одолела Шахтер на его поле со счетом 2:1.

В ничью закончился всего один матч, в остальных играх дончане уверенно побеждали. 8 – 1 – 1 – слишком уверенное доминирование Шахтера, поколебать которое подопечные Григорчука попытаются 10 сентября.

Кадровая ситуация

К поединку команды подходят в полной боевой готовности, матч будет пропускать только звездочка Шахтера Михаил Мудрык, заработавший красную карточку в игре с Рухом. Впрочем, лавка "горняков" полна квалифицированных исполнителей, на которых сможет положиться Игорь Йовичевич.

Вероятно, стоит ожидать определенной ротации в составе хозяев, ведь футболисты отдали много сил в матче с РБ Лейпциг. Что касается Черноморца, то у Григорчука есть возможность выставить наилучший состав и попытаться отобрать очки у гранда.

Трансляция, арбитры и прогноз на игру

Посмотреть матч 4 тура УПЛ Шахтер – Черноморец можно на setantasports.com. Стартовый свисток арбитра на "Арене Львов" прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча будет Николай Балакин. На линиях ему будут ассистировать Владимир Высоцкий и Александр Холодинский. Четвертым арбитром будет Андрей Коваленко.

Букмекеры считают дончан явным фаворитом и не дают одесситам никакого шанса. В реальности все может пойти совсем не так: Черноморец реализует свой момент, а Шахтеру придется пробивать штурмом надежную защиту соперника. Впрочем, опыт и эйфория после ЛЧ могут сыграть ключевую роль, поэтому наш прогноз – победа Шахтера со счетом 2:1.