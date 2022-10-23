У неділю, 23 жовтня, о 13:00 розпочнеться протистояння Харкова та Дніпра – Металіст прийматиме СК Дніпро-1. Цей матч стане особливим для наставника дніпрян Олександра Кучера, який у минулому сезоні тренував Металіст.

Поточна форма

До поєдинку 9-го туру футболісти СК Дніпро-1 підходять не у найкращому гуморі. У середу лідер чемпіонату вперше втратив очки і перервав свою 6-матчеву переможну серію. Ще минулої неділі дніпряни були близькими до втрати очок – Макс Валеф пропустив перші голи у чемпіонаті, проте його партнери виправили становище. На 5-й доданій хвилині Сергій Логінов приніс перемогу своїй команді над Рухом – 3:2.

Однак вже через кілька днів команда Кучера не змогла повторити схожий трюк і сенсаційно поділила очки з Інгульцем – 2:2. Слід зауважити, що на останніх секундах Дніпро-1 міг знову виривати перемогу, проте на удар Фареса Балулі зреагував голкіпер.

Фарес Балулі

Втрата залікових балів дніпрянами дозволила Шахтарю наздогнати головного конкурента. Відтак, турнірну таблицю УПЛ очолюють одразу дві команди з 19 очками в активі. У грі з Металістом СК Дніпро-1 буде налаштований виправити становище, однак в умовах дуже насиченого графіка це буде зробити непросто.

Сергій Логінов в обіймах партнерів

Натомість харків'яни навпаки матч попереднього туру пропускали – двобій із Динамо перенесено. Чи буде така пауза в календарі їм на руку, сказати складно, утім це дозволить гравцям Металіста працювати у звичному тижневому циклі.

Parimatch Ukraine безумовним фаворитом зустрічі вважає СК Дніпро-1, коефіцієнт на перемогу якого становить 1,50. На виграш Металіста – 6,00. У випадку нічийного результату ваша ставка помножиться на 4,60.

Харків'яни загалом стабільно провели початок сезону, якщо не враховувати розгромну поразку Шахтарю 1:6. Чотири перемоги у семи поєдинках дозволяють Металісту перебувати на четвертій сходинці з 13 очками. Хоча на цьому етапі розташування учасників у турнірній таблиці є дещо умовним, адже щільність команд може порушити одна вдала чи провальна гра.

Поєдинок між Металістом та Дніпром-1 це ще й протистояння найкращих бомбардирів ліги. У Артема Довбика – 6 голів, на один забитий м'яч менше в Максима Прядуна. Нападник харків'ян відмінно розпочав сезон і забив майже половину голів своєї команди. Як втримати Прядуна? Оборона дніпрян, яка занадто багато пропустила у двох останніх турах, матиме непросте завдання.

Максим Прядун

Історія протистоянь

Футбольна битва Харкова та Дніпра має давню історію. Однак, якщо вести мову виключно про клуби, які гратимуть між собою у неділю, для них цей матч стане першим історичним. Шляхи СК Дніпро-1 та Металіста раніше не перетиналися.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Кадрова ситуація

Головна проблема Металіста – відсутність основного кіпера Олександра Рибки. У двобої з Вересом він травмував коліно. Рибка вже переніс операцію, а його повернення очікується у середині листопада. Зрештою, до Олександрового дублера Ореста Костика претензій бути не може – минулий поєдинок проти Ворскли він провів дуже впевнено, попри два пропущені голи.

У лазареті дніпрян залишається аргентинець Еміліано Пуріта та Валерій Лучкевич. Нещодавно клуб із Дніпра повідомив про те, що Лучкевич-молодший у цьому сезоні не зіграє.

Артем Довбик

Орієнтовні склади

Металіст: Костик – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко – Підлепенець, Чідомере, Чайковський, Танковський, Картушов – Прядун.

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик.