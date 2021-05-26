Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо призвал не делать трагедии из результата матча против Бахрейна (0:1).

"Необязательно выиграть два товарищеских матча, которые остались. Нужно отработать тактику и выполнить план.

Украина – Бахрейн – 1:1 – видео голов

Я считаю, что в ближайших двух поединках следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского", – сказал Сабо в эфире ТК Футбол.

Напомним, перед Евро-2020 украинцы проведут еще два спарринга – против Северной Ирландии и Кипра. Матч Нидерланды – Украина запланирован на 13 июня.

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