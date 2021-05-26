"Барселона Ювентус и Реал Мадрид хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, который используется УЕФА относительно трех наиболее важных коллективов в истории футбола.

Инфантино тайно вел переговоры с представителями Суперлиги – NYT обвинила президента ФИФА в невиданном лицемерии

Такое отношение является вопиющим нарушением решения суда, который уже четко предупредил УЕФА о необходимости воздержаться от какого-либо наказания клубов-основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе с помощью постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам лучшее шоу.

Болеть за любимые команды вкуснее с Pepsi и Lay's! Заказывай бокс для настоящих поклонников футбола, чтобы смотреть матчи Лиги Чемпионов было еще интереснее.

Эта цель должна быть достигнута в рамках принципов устойчивости и солидарности, особенно в нынешней сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие европейские клубы.

Вместо того чтобы найти пути модернизации футбола с помощью открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим текущие судебные разбирательства, которые ставят под сомнение их монополию на европейский футбол.

Или мы реформируем футбол, или мы станем свидетелями его неизбежного краха", – цитирует заявление клубов сайт Барселоны.

Напомним, из 12-ти клубов основателей Суперлиги, только три вышеупомянутые команды продолжают поддерживать идею скандального турнира, из-за чего против них хотят применить санкции.

Суарес довершив чемпіонський пазл, Бейл роздав єврокубкові путівки, Маліновський пропустив Мілан в ЛЧ – огляд вікенду