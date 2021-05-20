Отдельные представители ФИФА в течение 3 лет тайно поддерживали связь с мятежным проектом, утверждает New York Times. Среди "заговорщиков" был и президент Международной федерации Джанни Инфантино.

УЕФА открыл дело против ярых членов Европейской Суперлиги

ФИФА поддерживала идею футбольной революции, однако не могла озвучить позицию публично. Инфантино регулярно обсуждал с владельцами клубов потенциальные выгоды для обеих сторон. Переломным стал момент объявления Суперлиги, на который очень жестко отреагировали УЕФА и футбольная общественность. Инфантино "испугался" давления и сообщил представителям Суперлиги, что отходит от проекта. ФИФА с определенной задержкой, но все же опубликовала письмо против революционеров.

Напомним, 18 апреля о создании Суперлиги сообщили 15 ведущих клубов Европы, однако менее чем за двое суток большинство участников покинули союз. Сейчас в нем остались только Реал, Барселона и Ювентус.

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