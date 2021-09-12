Пять самых длительных серий без пропущенных голов в истории Лиги чемпионов имеют одну схожую черту – все рекордсмены пробивались в финал, однако уступали в решающей битве. И лишь однажды всю рекордную дистанцию прошел один вратарь.

Арсенал: 995 минут (Леманн, Альмуния)

27.09.2005 – 17.05.2006

Венгер со своими вратарями / фото DAZN.com

Главная "сухая" серия в истории Лиги чемпионов началась во втором туре группового этапа и завершилась только в финале. Маркус Розенберг забил Мануэлю Альмунии на 71-й минуте поединка в Амстердаме. Если на групповом этапе Йенс Леманн провел лишь один матч (три остальных – Альмуния), то в плей-офф в воротах появлялся только немец. На 18-й минуте финала против Барселоны Леманн получил красную карточку, а его напарнику Альмунии удалось продержаться до 76-й минуты, когда отличился Самюэль Это'О. На двух харизматичные киперы создали уникальную серию, которую не могут превзойти полтора десятилетия.

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Манчестер Сити: 790 минут (Эдерсон, Стеффен)

21.10.2020 – 06.04.2021

Вратари "горожан" / фото Манчестер Сити

Самая новая серия, которая была установлена ​​в прошлом розыгрыше турнира. Англичане начали свой путь поединком с Порту. Уже на 14-й минуте португальцы поразили ворота Эдерсона – отличился Луис Диас. Впоследствии команда Пепа Гвардиолы забила трижды в ответ. Больше на групповом этапе Манчестер Сити не пропускал. На стадии 1/8 финала "горожане" прошли мёнхенгладбахскую Боруссию – дважды по 2:0. Лишь в четвертьфинале поздний гол на 84-й минуте Марко Ройса с дортмундской Боруссии прервал вторую рекордную "сухую" серию. Ее создателями стали Эдерсон (8 матчей) и Зак Стеффен (1 матч с Марселем в группе).

Ювентус: 690 минут (Буффон, Нету)

22.11.2016 – 09.05.2017



Ювентус на тренировке / фото из соцсетей

Если традиционно ворота на замке команды сохраняли со старта группового этапа, то ребята Массимилиано Аллегри начали третью рекордную серию только в 5-м туре. Севилья проиграла дома туринцам, однако точный удар Николаса Парехи в начале встречи дал отсчет рекорду Джанлуиджи Буффона. В пяти поединках плей-офф, до встречи в полуфинале с Монако, итальянец играл на "ноль". Тогда голом отличился 18-летний Килиан Мбаппе. Стоит добавить, что в заключительном матче группового этапа на "сухо" сыграл дублер Буффона, бразилец Нету.

Челси: 686 минут (Чех, Кудичини)

03.10.2007 – 02.04.2008

Вратари Челси / фото talksport.com

Лондонцы в том сезоне пробились в финал турнира благодаря великолепной обороне и отличной игре голкиперов: Петра Чеха и Карло Кудичини (у первого 396 "сухих" минут, у второго – 290). Во втором туре группового этапа Челси победил на выезде Валенсию 2:1 – на быстрый гол Давида Вильи гости ответили точными ударами Джо Коула и Дидье Дрогба. Следующий гол англичане пропустили через шесть матчей в четвертьфинале от Фенербахче. Ворота Кудичини поразил англичанин Колин Казим-Ричардс.

Аякс: 658 минут (Ван дер Сар)

27.09.1995 – 03.04.1996

Кипер Аякса в 1994-м / фото из соцсетей

Серия, которая дольше всех держится в ТОП-5. Групповой этап Аякс прошел на одном дыхании – единственный пропущенный гол был зафиксирован во втором туре. В Будапеште голландцы уничтожили Ференцварош 5:1 (хозяева забили с пенальти, который реализовал Элек Ньилаш). После испытания группой, где Аякс дважды одолел Реал (1:0 и 2:0), согласно регламенту на амстердамцев ждал четвертьфинал и встреча с Дортмундом (2:0 и 1:0). Самая большая неожиданность случилась в первом полуфинале – Аякс проиграл дома Панатинаикосу 0:1, а Кшиштоф Важиха на 87-й минуте прервал рекордную на то время серию Эдвина ван дер Сара.