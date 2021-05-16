"Еще не все приехали. Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, собрались раньше. "Иностранцы" приедут уже на второй сбор.

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Перед сбором ничего не беспокоит, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого – какие-то проблемы. Это все можно решить", – сказал Шевченко в комментарии "Футбол NEWS".

К слову, сейчас в распоряжении тренерского штаба "сине-желтых" есть следующие игроки.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).

Напомним, "сине-желтые" перед Евро-2020 проведут три товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).

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