Шевченко оценил старт подготовки сборной Украины к Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал начало сбора команды.
"Еще не все приехали. Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, собрались раньше. "Иностранцы" приедут уже на второй сбор.
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Перед сбором ничего не беспокоит, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого – какие-то проблемы. Это все можно решить", – сказал Шевченко в комментарии "Футбол NEWS".
К слову, сейчас в распоряжении тренерского штаба "сине-желтых" есть следующие игроки.
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
Напомним, "сине-желтые" перед Евро-2020 проведут три товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).
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