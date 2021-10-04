Изменить кардинально свою жизнь – никогда не поздно. Доказано Анатолием Раденко. После классной карьеры, насыщенной яркими событиями, он решил стать священнослужителем. Серебряный призер чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР и Кубка сезона, победитель молодежного чемпионата Европы и легенда Шахтера и Волыни – перечень регалий и достижений, которые только лежат на поверхности.

Безценный трофей в особенном Луцке

"Он видел поле, был мозгами команды, – вспоминал Раденко его партнер по Волыни Арманд Зейберлиньш. – Человек играл за Шахтер и московское Торпедо, никогда не курил и не пил. Мы же вместе жили на выездах – очень много перенял у него. Какой интеллект! Таких людей больше не встречал".

Луцк стал знаковым городом для Раденко. 30-летний футболист практически завершал там карьеру (после Волыни Анатолия ждало непродолжительное возвращение в Шахтер и выступления в Финляндии). Со временем в Волыни началась его самостоятельная тренерская деятельность. В середине 90-х Анатолий Григорьевич возглавлял главную команду города.

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Раденко – третий справа в верхнем ряду / фото из архива

Именно в Луцке я крестился. Знаете, чувствовал определенный голод. Душа требовала этого, наверное, – рассказывал потом Раденко.

Для "крестоносцев" Анатолий выиграл один из главных трофеев в истории клуба. В 1989-м ребята Виталия Кварцяного стали победителями шестой зоны второй лиги и получили статус чемпионов УССР, а Раденко считался ключевым исполнителем той "Волыни".

Анатолий, стоит сказать, немного был белой вороной в команде, – писал Кварцяный о подопечном в книге "Футбол – это не только победы». – Толя никогда не участвовал в застольях. Всегда выглядел очень прилично: костюм, галстук, белая рубашка. Он учился в Московском институте физкультуры и спорта, ездил, но никогда не опаздывал.

Раденко четвертый слева в сборной СССР / фото www.rusteam.permian.ru

Стать тенью Марадоны

В 9-летнем возрасте парень записался на футбол – в группу подготовки при Шахтере. Вскоре юноша попал в дубль "горняков", а затем, в 1979-м, дебютировал за первую команду в Высшей лиге. Правда, тот год оказался особенным для Раденко по другой причине. Наставник сборной СССР Сергей Коршунов взял с собой 20-летнего Анатолия на молодежный чемпионат мира по футболу в Японии. Мощная команда, где выступали Чанов, Заваров, Таран, Думанский, Олефиренко и другие будущие звезды пробилась в финал, но проиграла Аргентине с фантастическим Диего Марадоной.

Следить за Марадоной должен был цепкий защитник, и я к таким не относился, – рассказывал Раденко. – Однако Сергей Коршунов сказал, что я буду играть персонально против него. В общем все прошло хорошо. Марадона забил, правда, со штрафного.

Ярослав Думанский, партнер Раденко, вспоминал, как тот преследовал по всему полю главную звезду аргентинцев. Впрочем, Анатолий даже отказывался выходить на второй тайм. Мол, Марадона оттоптал ему ноги.

Раденко, Полукаров, Марадона, Олериренко (слева – направо) / фото www.rusteam.permian.ru

Уже в следующем году советской команде с Раденко в составе удалось выиграть молодежный чемпионат Европы – в коллективе Валентина Николаева сверкали Каплун, Демьяненко, Балтача, Баль и компания.

Три попытки в Шахтере и принятие священнического сана

После высшелигового дебюта в Шахтере под руководством Виктора Носова молодому Раденко трудно было выиграть конкуренцию в команде со Старухиным, Соколовским, Федоренко, Роговским и Сафоновым. В 1979-м "горняки" финишировали на второй позиции, а в следующем сезоне выиграли Кубок СССР (Раденко отыграл семь из девяти матчей – не участвовал только в полуфинале и финале).

Полузащитник нуждался в игровой практике и перебрался в московское Торпедо, где провел два сезона. Валентин Козьмич Иванов доверял новичку, а в 1982-м торпедовцы пробились в финал Кубка СССР. На этот раз Раденко принял участие в решающем матче турнира, однако сильнее в тот день оказалось киевское Динамо – 0:1.

В составе Торпедо / фото из соцсетей

В 1983-м футболист вернулся в Донецк и почти на 5 сезонов стал неизменным игроком основы Шахтера. В следующем году Раденко выиграл с "горняками" Кубок сезона (трофей вроде нынешнего Суперкубка). Также в оранжево-черной футболке Раденко играл в еврокубках. В 1984-м Шахтер пробился в четвертьфинал Кубка кубков, однако уступил там Порту.

Во второй раз Анатолий Григорьевич попрощался с Шахтером в 1987-м, когда переехал в кишиневский Нистру. Команду возглавлял днепрянин Владимир Емец. В конце сезона легендарного тренера не стало, а Раденко переехал в Зарю, где пробыл недолго. Далее в его жизни была Волынь.

Анатолий Раденко / фото footclub.com.ua

В начале 90-х началась тренерская карьера Раденко. Кроме упоминавшейся Волыни и периодической работы в Шахтере (селекционером и тренером в Академии), Анатолий Григорьевич работал в Александрии, Хмельницком, Виннице и нескольких других командах. В конце 2009-го мужчина окончательно попрощался со спортом и избрал путь священнослужителя. В последние годы в прессе об Анатолии Раденко вспоминают нечасто – по имеющейся информации он продолжает службу в одном из храмов Донецкой области.