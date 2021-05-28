Мадридский Реал совершил первый трансфер в межсезонье. Новичком стал Дэвид Алаба.

28-летний защитник Баварии официально присоединился к рядам Реала, информирует сайт "сливочных". Контракт рассчитан на 5 лет.

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Мадридцам Алаба достался бесплатно, ведь 30 июня у него заканчивается контракт с мюнхенцами. Представление Дэвида в статусе игрока Реала состоится после Евро-2020, где австриец в составе своей сборной, в частности, сыграет против Украины.

Заметим, в сезоне 2020/21 Алаба сыграл 42 матча за Баварию во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов. За основную команду "ротен" защитник выступал с 2010 года.

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