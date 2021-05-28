Экс-наставник Ювентуса, Челси и Интера Антонио Конте теперь является фаворитом на работу в мадридском Реале.

Реал готов пригласить Антонио Конте, который на днях покинул Интер, и сделал специалиста приоритетным вариантом в выборе нового наставника, сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV.

Реал определился с главным кандидатом на замену Зидану

Ранее сообщалось, что мадридцы хотят подписать Маурисио Почеттино, но специалист имеет еще год контракта с ПСЖ. Кроме них, на должность претендует и легенда Реала Рауль, возглавляющий молодежку "сливочных".

Напомним, Конте неожиданно ушел из Интера после завоевания Скудетто, прервав гегемонию Ювентуса, которая длилась 9 лет.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо