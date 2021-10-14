Уверенная игра Динамо, невероятный гол Гавранчича, коварные действия футболистов Ромы и разбитая голова судьи – в тот вечер на "Стадио Олимпико" было слишком жарко. Противостояние киевлян и римлян с элементами боевика навсегда вошло в историю Лиги чемпионов.

В еврокубковом сезоне 2004/2005 киевское Динамо стартовало с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где встретилось с турецким Трабзонспором. В домашнем поединке "бело-синие" уступили 1:2, а жестким следствием этого поражения стала отставка Алексея Михайличенко.

Уже через две недели динамовцы с Йожефом Сабо в статусе нового главного тренера сполна реабилитировались в Турции – 2:0. Волею жребия чемпион Украины получил крепкую группу с Реалом, Ромой и Байером. В первом туре украинцы должны были гостить в Риме.

Динамо в сезоне 2004/2005 / фото Динамо

Предыдущий чемпионат римляне завершили на втором месте, однако не совсем удачно выступили в Кубке УЕФА. Надежды в новом сезоне превратились в кошмар – вероятно, "волки" пережили один из самых тяжелых сезонов в истории. Все началось с шокирующей информации об отставке Фабио Капелло. Накануне чемпионата наставник Ромы достиг договоренности с Ювентусом. Фанаты римского клуба расценили такой поступок, как предательство.

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Клуб находился в не лучшем финансовом положении и пытался выгодно продать лидеров. В Турин вслед за Капелло отправился Эмерсон, а Вальтер Самуэль перебрался в Реал. Зато в столицу Италии с Осера переехал француз Филипп Мексес, один из антигероев нашей истории. Как выяснилось впоследствии, Рома осуществила этот трансфер с нарушением и в течение длительного времени пыталась решить проблемы, связанные с этим.

Новый тренер Чезаре Пранделли пропустил часть предсезонной подготовки из-за болезни своей жены и не ездил вместе с командой на товарищеские матчи в США, Канаду и Японию. Впоследствии он сообщил руководство клуба об отставке. Официально Пранделли отработал в статусе главного тренера Ромы менее двух месяцев. 12 сентября новым руководителем был назначен немец Руди Феллер. Уже через 22 дня он покинет свой пост, однако именно чемпион мира-1990 выведет "волков" на матч против Динамо на "Стадио Олимпико".

Руди Феллер и Папа Римский Бенедикт XVI / фото Рома

Несмотря на все трудности, премьерный матч сезона римляне провели успешно – Винценцо Монтелла принес домашнюю победу над Фиорентиной (1:0). Уже через три дня Рому ждал старт в Лиге чемпионов. Перед поездкой в ​​столицу Италии, кроме упомянутой дуэли с Трабзонспором, киевляне успели провести 6 туров в чемпионате Украины, в которых дважды потеряли очки: проиграли Шахтеру и расписали мировую с Ильичевцем.

Несмотря на статус гостей, украинцы сразу завладели инициативой и действовали активнее. Вполне логично выглядел и гол Динамо на 29-й минуте. Горану Гавранчичу удался магический удар со штрафного, который смело можно считать классикой Лиги чемпионов.

Я помню, как забивал со штрафных мой земляк Синиша Михайлович. И он не раз делал это именно на "Стадио Олимпико", правда, в составе Лацио. Удивительно, но перед игрой, когда приехали на стадион, появилось желание забить именно со штрафного. Подумал, что это было бы замечательно. Меня даже сейчас в Сербии спрашивают: "Мы смотрели на YouTube твой удар со штрафного в ворота Ромы. Объясни, как забить такой гол?" Отвечаю: "Поставил мяч, закрыл глаза, разогнался и ударил". Шучу самом деле, – вспоминал Гавранчич.

Серб рассказывал, как неоднократно оставался после тренировок и отрабатывал удары. Хотя откровенно добавлял: "Наверное, такие голы случаются раз в жизни". Как-то Гавранчич даже раскрывал секрет выполнения подобных ударов. Мяч необходимо ставить таким образом, чтобы он "смотрел" на вратаря той частью, куда вставляют иглу. А еще правильно выворачивать ступню. В детстве Горана этому научил тренер.

Пропущенный гол негативно подействовал на хозяев и Рома откровенно начала сыпаться. Свидетельством беспомощности стали противоречивые действия Франческо Тотти и Филиппа Мексеса. Капитан занимался традиционными провокациями и получил желтую карточку от шведского рефери Андерса Фриска, а француз отметился сразу после свистка на перерыв. Он откровенно срубил Мариса Верпаковскиса и вдобавок толкнул того в спину. Фриск без раздумий показал прямую красную карточку защитнику Ромы.

Шовковский выбивал мяч, раздался свисток судьи, я видел, что Мексес идет на мяч и немного подставил корпус, а он занервничал и сильно ударил меня, – рассказывал Верпаковскис. – Арбитр этот момент видел, показал красную. Провокация продолжилась в тоннеле. Ко мне подошел Тотти и начал что-то рассказывать. Он ждал или плевка, или какой-то негативной реакции. Потому что видел, что сзади идет судейская бригада, и хотел спровоцировать, чтобы составы были равны на второй тайм.

Только что Мексес сбил Верпаковскиса / фото из соцсетей

Команды покидали поле под неистовый свист "Стадио Олимпико". К словесной обструкции судейской бригады горячие головы добавили и элементы хулиганских действий. С трибун начали лететь различные предметы (говорят, даже телефон). Один из таких предметов, по разным утверждениям монета или зажигалка, попал в голову судьи Фриску.

Традиционные 15 минут перерыва переросли в 40. Только после этого диктор стадиона объявил о решении арбитра не возобновлять матч.

Мы ни о чем не знали, – говорил Гавранчич. – Команда сидела в раздевалке и готовилась ко второму тайму. Футболисты не должны были знать определенную информацию. Во всяком случае надо было настраиваться на игру, впереди еще целых 45 минут. Динамо должно играть в таком же темпе и после перерыва. Затем нам наконец сообщили – матч остановлен. Думаю, если бы второй тайм состоялся, то все равно мы бы победили.

Администратор Динамо Виктор Кашпур и судейская бригада / фото из соцсетей

Представители Ромы предоставили Фриску необходимую медицинскую помощь и отправили его в гостиницу в 01:30 ночи.

Я шел в раздевалку и в этот момент почувствовал сильный удар в голову. Мой ассистент Петер Экстрем быстро повел меня вниз по лестнице. Потом я сидел в раздевалке в состоянии глубокого шока. Дело в том, что я потерял много крови, а я всегда ненавидел на нее смотреть. Честно говоря, мне больше не хочется вспоминать о той истории, и больше комментировать ее я не собираюсь, – цитировали вскоре Фриска.

Спустя 6 дней, контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА засчитала Роме техническое поражение со счетом 0:3. К тому же два домашних матча ЛЧ на групповом этапе римляне должны были провести при пустых трибунах. Итальянский клуб этот вердикт не обжаловал. Дополнительно на два матча дисквалифицировали Мексеса – "за особенно неспортивное поведение".

Фриск по пути в раздевалку / фото из соцсетей

Это трудное решение, но оно не уменьшает уважения к Роме как клубу. И, в то же время, это должно предотвратить такие действия болельщиков в будущем, – прокомментировал тогда скандальный эпизод Александр Шовковский.

В итоге "бело-синие" финишировали на третьем месте в своем квартете и весной продолжили борьбу в Кубке УЕФА. Рома заработала лишь одно очко и завершила еврокубковый сезон на дне своей группы. А потом даже была близка к вылету из Серии А, продолжая менять наставников.

Через полгода после матча в Риме Андерс Фриск опять угодил в скандал. Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Челси швед удалил с поля нападающего лондонцев Дидье Дрогба. Тренер Челси Жозе Моуринью обвинил судью в тайной беседе, которая якобы произошла в перерыве поединка – в судейскую комнату к Фриску заходил наставник каталонцев Франк Райкард. Многочисленные угрозы Фриску и его семьи заставили шведского арбитра преждевременно завершить карьеру.