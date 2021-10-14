Впевнена гра Динамо, неймовірний гол Гавранчіча, підступні дії футболістів Роми та розбита голова судді – того вечора на "Стадіо Олімпіко" було занадто гаряче. Протистояння киян та римлян з елементами бойовика назавжди увійшло в історію Ліги чемпіонів.

У єврокубковому сезоні 2004/2005 київське Динамо стартувало з Третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрілося з турецьким Трабзонспором. У домашньому поєдинку "біло-сині" поступилися 1:2, а жорстким наслідком цієї поразки стала відставка Олексія Михайличенка.

Вже через два тижні динамівці з Йожефом Сабо у статусі нового головного тренера сповна реабілітувалися у Туреччині – 2:0. Волею жеребу чемпіон України отримав міцну групу з Реалом, Ромою та Байєром. У першому турі українці повинні були гостювати у Римі.

Динамо у сезоні 2004/2005 / фото Динамо

Попередній чемпіонат римляни завершили на другому місці, однак не зовсім вдало виступили в Кубку УЄФА. Надії у новому сезоні перетворилися на жахіття – ймовірно, "вовки" пережили один з найважчих сезонів у історії. Все почалося з шокуючої інформації про відставку Фабіо Капелло. Напередодні чемпіонату наставник Роми досягнув домовленості з Ювентусом. Фанати римського клубу розцінили такий вчинок, як зраду.

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Клуб перебував у не найкращому фінансовому становищі і намагався вигідно продати лідерів. У Турин слідом за Капелло вирушив Емерсон, а Вальтер Самуель перебрався у Реал. Натомість у столицю Італії з Осера переїхав француз Філіп Мексес, один з антигероїв нашої історії. Як з'ясувалося згодом, Рома здійснила цей трансфер з порушенням і протягом тривалого часу намагалася владнати проблеми, пов'язані з цим.

Новий тренер Чезаре Пранделлі пропустив частину передсезонної підготовки через хворобу своєї дружини і не їздив разом з командою на товариські матчі у США, Канаду і Японію. Згодом він сповістив керівництво клубу про відставку. Офіційно Пранделлі відпрацював у статусі головного тренера Роми менше двох місяців. 12 вересня новим керманичем було призначено німця Руді Фьоллєра. Вже через 22 дні він залишить свій пост, однак саме чемпіон світу-1990 виведе "вовків" на матч проти Динамо на "Стадіо Олімпіко".

Руді Фьоллєр та Папа Римський Бенедикт XVI / фото Рома

Попри усі негаразди, прем’єрний матч сезону римляни провели успішно – Вінценцо Монтелла приніс домашню перемогу над Фіорентиною (1:0). Вже через три дні на Рому чекав старт Ліги чемпіонів. Перед поїздкою у столицю Італії, крім згаданої дуелі з Трабзонспором, кияни встигли провести 6 турів у чемпіонаті України, у яких двічі втратили очки: програли Шахтарю та розписали мирову з Іллічівцем.

Незважаючи на статус гостей, українці одразу заволоділи ініціативою і діяли активніше. Цілком логічно виглядав і гол Динамо на 29-й хвилині. Горану Гавранчічу вдався магічний удар зі штрафного, який сміливо можна вважати класикою Ліги чемпіонів.

Я пам’ятаю, як забивав зі штрафних мій земляк Сініша Міхайловіч. І він не раз робив це саме на "Стадіо Олімпіко", щоправда, у складі Лаціо. Дивно, але перед грою, коли приїхали на стадіон, з’явилося бажання забити саме зі штрафного. Подумав, що це було би чудово. Мене навіть зараз у Сербії запитують: "Ми дивилися на YouTube твій удар зі штрафного у ворота Роми. Поясни, як забити такий гол?" Відповідаю: "Поставив м’яч, закрив очі, розігнався і вдарив". Жартую насправді, – згадував Гавранчіч.

Серб розповідав, як неодноразово залишався після тренувань і відпрацьовував удари. Хоча відверто додавав: "Мабуть, такі голи вдаються раз у житті". Якось Гавранчіч навіть розкривав секрет виконання схожих ударів. Мовляв, м'яч необхідно ставити таким чином, щоб він "дивився" на воротаря тією частиною, куди вставляють голку. А ще правильно вивертати ступню. У дитинстві Горана цьому навчив тренер.

Пропущений гол негативно подіяв на господарів і Рома відверто почала сипатися. Свідченням безпорадності стали суперечливі дії Франческо Тотті та Філіпа Мексеса. Капітан займався традиційними провокаціями і отримав жовту картку від шведського рефері Андерса Фріска, а француз відзначився одразу після свистка на перерву. Він відверто зрубав Маріса Верпаковскіса і на додачу штовхнув того у спину. Фріск без роздумів продемонстрував пряму червону картку захиснику Роми.

Шовковський вибивав м'яч, пролунав свисток судді, я бачив, що Мексес йде на м'яч і трохи підставив корпус, а він занервував і сильно вдарив мене, – розповідав Верпаковскіс. – Арбітр цей момент бачив, показав червону. Провокація продовжилася в тунелі. До мене підійшов Тотті і почав щось розповідати. Він чекав або плювка, або якоїсь негативної реакції. Бо бачив, що ззаду йде суддівська бригада, і хотів спровокувати, щоб склади були рівні на другий тайм.

Щойно Мексес збив Верпаковскіса / фото з соцмереж

Команди залишали поле під шалений свист "Стадіо Олімпіко". До словесної обструкції суддівської бригади гарячі голови додали і елементи хуліганських дій. З трибун почали летіти різноманітні предмети (начебто навіть телефон). Один з таких предметів, за різними твердженнями монета чи запальничка, влучив у голову судді Фріску.

Традиційні 15 хвилин перерви переросли у 40. Лише після цього диктор стадіону оголосив про рішення арбітра не відновлювати матч.

Ми ні про що не знали, – розповідає Гавранчіч. – Команда сиділа у роздягальні і готувалася до другого тайму. Футболісти не повинні були знати певну інформацію. У всякому разі треба було налаштовуватися на гру, попереду ще цілих 45 хвилин. Динамо мало грати у такому ж темпі і після перерви. Потім нам нарешті повідомили – матч зупинено. Думаю, якби другий тайм відбувся, то ми все одно перемогли б.

Адміністратор Динамо Віктор Кашпур та суддівська бригада / фото з соцмереж

Представники Роми надали Фріску необхідну медичну допомогу і відправили його до готелю о 01:30 ночі.

Я йшов до роздягальні і в цей момент відчув сильний удар в голову. Мій асистент Петер Екстрем швидко повів мене вниз по сходах. Потім я сидів у роздягальні у стані глибокого шоку. Справа в тому, що я втратив багато крові, а я завжди ненавидів на неї дивитися. Чесно кажучи, мені більше не хочеться згадувати про ту історію, і більше коментувати її я не збираюся, – цитували невдовзі Фріска.

Через 6 днів, контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА зарахувала Ромі технічну поразку з рахунком 0:3. До того ж два домашні матчі ЛЧ на груповому етапі римляни повинні були провести при порожніх трибунах. Італійський клуб цей вердикт не оскаржував. Додатково на два матчі дискваліфікували Мексеса – "за особливо неспортивну поведінку".

Фріск на шляху до роздягальні / фото з соцмереж

Це важке рішення, але воно не зменшує поваги до Роми як клубу. І, в той же час, це повинно запобігти таким діям вболівальників у майбутньому, – прокоментував тоді скандальний епізод Олександр Шовковський.

У підсумку "біло-сині" фінішували на третій сходинці у своєму квартеті і навесні продовжили боротьбу в Кубку УЄФА. Рома спромоглася на один зароблений пункт і завершила єврокубковий сезон на дні своєї групи. А згодом навіть була близькою до вильоту з Серії А і продовжувала змінювати наставників.

Через півроку після матчу у Римі Андерс Фріск знову потрапив у скандал. Під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Челсі швед вилучив з поля нападника лондонців Дідьє Дрогба. Тренер Челсі Жозе Моурінью звинуватив суддю у таємній бесіді, яка начебто відбулася у перерві поєдинку – у суддівську кімнату до Фріска заходив наставник каталонців Франк Райкард. Численні погрози Фріску та його сім'ї змусили шведського арбітра передчасно завершити кар'єру.