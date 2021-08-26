В истории групповых этапов Лиги чемпионов зафиксировано пять случаев, когда команда пропускала более 20 голов в шести поединках. И трижды непосредственное участие в этом принимал донецкий Шахтер.

24 гола – БАТЭ (сезон 2014/2015)

Половину из всех голов белорусы получили от "горняков" – в двух матчах с Шахтером голкипер БАТЭ Сергей Черник пропустил 12 раз. Особенно приложился Луис Адриано, который отметился 8 голами. Неудачи БАТЭ начались в первом туре с поражения Порту 0:6. Однако уже через две недели команда из Борисова победила Атлетик 2:1 – это были единственные забитые мячи белорусов в той Лиге чемпионов.

Луис Адриано атакует Сергея Черника / фото БЕЛТА

Получай удовольствие и наслаждайся настоящими эмоциями во время просмотра Лиги чемпионов вместе с друзьями и любимой Żubrówka!

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

24 гола – Легия (сезон 2016/2017)

Прошло два года и антирекорд БАТЭ повторила Легия. Парадоксально, но поляки с 24 пропущенными голами умудрились выйти в Лигу Европы с третьего места. В настоящий кошмар для Легии превратились оба матча с дортмундской Боруссией: 0:6 и 4:8. В противовес этому поляки победили Спортинг 1:0, однако были уничтожены Реалом 1:5. Всего Легия отметилась 9 голами. Для сравнения – победитель группы D Атлетико с показателем 7-2 финишировал первым в своем квартете.

22 гола – Динамо Загреб (сезон 2011/2012)

Десятилетием ранее хорваты обновили антирекорд Лиги чемпионов, который принадлежал нескольким командам, в том числе и киевскому Динамо. В 2007-м "бело-синие" пропустили 19 голов в группе с Манчестер Юнайтед, Ромой и Спортингом. На старте группового турнира Загреб держался достойно – минимальные поражения Реалу, Аяксу и Лиону. Впрочем, заключительные два тура стали страшным сном – 2:6 на "Сантьяго Бернабеу" и 1:7 дома от Лиона (именно тогда Бафетимби Гомис оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ за 8 минут). Как следствие, 3-22 в активе чемпиона Хорватии и последнее место в группе.

Вида и Келава празднуют взятие ворот Лиона – впереди их ждут 7 пропущенных голов / фото Динамо Загреб

22 гола – Норшелланн (сезон 2012/2013)

Прошел год и печальное "достижение" хорватов повторил Норшелланн. По крайней мере один из 22 пропущенных датчанами голов все хорошо помнят. Пресловутый мяч, забитый на "Паркене", всегда будет преследовать Луиса Адриано. Самый серьезный сбой для команды из Дании случился в последнем туре. Челси уничтожил Норшелланн со счетом 6:1. Однако тот сезон для датчан запомнился и знаковой ничьей 1:1 в Турине с Ювентусом.

Криштиану Роналду забивает в ворота Мальме / фото Мальме

21 гол – Мальме (сезон 2015/2016)

Первый круг группового этапа шведская команда провела довольно неплохо. Приличные поражения 0:2 ПСЖ и Реалу, а затем победа над Шахтером 1:0. Как оказалось впоследствии, тот гол Маркуса Розенберга стал единственным для Мальме в основной сетке турнира. Сначала во Львове отомстил Шахтер – 4:0. А потом были две мучительные встречи с ПСЖ (0:5) и Реалом (0:8).