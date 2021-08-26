В історії групових етапів Ліги чемпіонів зафіксовано п'ять випадків, коли команда пропускала понад 20 голів у шести поєдинках. І тричі безпосередню участь у цьому брав донецький Шахтар.

24 голи – БАТЕ (сезон 2014/2015)

Половину з усіх голів білоруси отримали від "гірників" – у двох матчах з Шахтарем голкіпер БАТЕ Сергій Чернік пропустив 12 разів. Особливо доклався Луїс Адріано, який відзначився 8 голами. Невдачі БАТЕ розпочалися у першому турі з поразки Порту 0:6. Однак вже через два тижні команда з Борисова перемогла Атлетік 2:1 – то були єдині забиті м'ячі білорусів у тій Лізі чемпіонів.

Луїс Адріано атакує Сергія Черніка / фото БЕЛТА

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24 голи – Легія (сезон 2016/2017)

Минуло два роки і антирекорд БАТЕ повторила Легія. Парадоксально, та поляки з 24 пропущеними голами примудрилися вийти у Лігу Європи з третього місця. На справжнє жахіття для Легії перетворилися обидва матчі з дортмундською Борусією: 0:6 та 4:8. На противагу цьому поляки перемогли Спортінг 1:0, однак були знищені Реалом 1:5. Загалом Легія відзначилася 9 голами. Для порівняння – переможець групи D Атлетіко з показником 7-2 фінішував першим у своєму квартеті.

22 голи – Динамо Загреб (сезон 2011/2012)

Десятиліття тому хорвати оновили антирекорд Ліги чемпіонів, який належав кільком командам, зокрема, і київському Динамо. У 2007-му "біло-сині" пропустили 19 голів у групі з Манчестер Юнайтед, Ромою та Спортінгом. На старті групового турніру Загреб тримався гідно – мінімальні поразки Реалу, Аяксу та Ліону. Втім заключні два тури стали страшним сном – 2:6 на "Сантьяго Бернабеу" та 1:7 вдома від Ліона (саме тоді Бафетімбі Гоміс оформив найшвидший хет-трик в історії ЛЧ за 8 хвилин). Як наслідок, 3-22 в доробку чемпіона Хорватії та останнє місце в групі.

Віда та Келава святкують взяття воріт Ліона – попереду на них очікує 7 пропущених голів / фото Динамо Загреб

22 голи – Норшелланн (сезон 2012/2013)

Минув рік і сумне "досягнення" хорватів повторив Норшелланн. Принаймні один з 22 пропущених голів данцями усі добре пам’ятають. Сумнозвісний м’яч, забитий на "Паркені", завжди переслідуватиме Луїса Адріано. Найсерйозніший збій для команди з Данії трапився в останньому турі. Челсі знищив Норшелланн з рахунком 6:1. Однак той сезон для данців запам’ятався і знаковою нічиєю 1:1 в Турині з Ювентусом.

Кріштіану Роналду забиває у ворота Мальме / фото Мальме

21 гол – Мальме (сезон 2015/2016)

Перше коло групового етапу шведська команда провела доволі непогано. Пристойні поразки 0:2 ПСЖ і Реалу, а потім перемога над Шахтарем 1:0. Як виявилося згодом, той гол Маркуса Розенберга став єдиним для Мальме в основній сітці турніру. Спершу у Львові помстився Шахтар – 4:0. А згодом були дві болісні зустрічі з ПСЖ (0:5) та Реалом (0:8).