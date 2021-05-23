Защитник Динамо Денис Попов и хавбек Шахтера Георгий Судаков впервые в своей карьере сыграли в составе национальной команды.

Судаков вышел на поле в матче против Бахрейна в начале второго тайма, а Попов – на 63-й минуте встречи, что стало их первым появлением в составе сборной Украины.

Україна – Бахрейн – відео гола

Отметим, что команда Шевченко пропустила от Бахрейна с пенальти на 75 минуте - Действие ударом паненка перехитрил Трубина.

Добавим, что кроме Бахрейна сборная Украины сыграет с Кипром и Северной Ирландией, 3-го и 7-го июня соответственно.

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