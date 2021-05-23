Отчетная контрольная игра проходит в Харькове на стадионе Металлист. Где смотреть матч Украина – Бахрейн онлайн? Спарринг показывают на канале "Украина", платформах oll.tv и MEGOGO. Также прямая трансляция запланирована на "Футбол 1". После серии с 3 ничьих в отборе к ЧМ-2022 команда Шевченко проводит первую в истории встречу против 99 сборной в рейтинге ФИФА. Матч, как онлайн-трансляция Украина – Бахрейн на "Футбол 24", стартует в 21:00. Пока что без легионеров, которые продолжают выступления в зарубежных чемпионатах. Далее сборную ждут спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). А уже 13 июня старт Чемпионата Европы – бой с Нидерландами.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственной отрадой

Стартовый состав сборной Украины: 23. Анатолий Трубин, 18. Александр Тымчик 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко, 6. Тарас Степаненко (к), 17. Евгений Макаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 20. Александр Зубков, 9. Артем Беседин

Запасные: 1. Георгий Бущан, 2. Александр Сирота, 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Артем Довбик, 15 Виктор Цыганков, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев

Украина – Бахрейн: анонс и прогноз на товарищеский матч