Каждый украинский болельщик помнит волнующий момент, когда Андрей Шевченко ударом с пенальти переиграл Джанлуиджи Буффона и принес Милану победу в Лиге чемпионов. Путь россонери к победе был нелегким: подопечным Карло Анчелотти пришлось преодолевать много именитых соперников.

Лигу чемпионов сезона 2002/2003 можно назвать исторической, ведь это последний розыгрыш, когда команды играли в двух групповых этапах. Путь к стадии плей-офф был долгим и тернистым, поэтому пробиться на финишную прямую могли только сильнейшие.

Первый групповой этап ЛЧ 2002/2003 (Милан, Бавария, Депортиво, Ланс)

Уже на первом этапе команде Карло Анчелотти пришлось преодолевать трудности. Если Ланс был довольно проходным соперником, то Бавария и Депортиво были крепкими орешками из высшего футбольного эшелона. К счастью, первый матч был именно с французами, и победа над ними должна была дать заряд уверенности. Благодаря дублю Индзаги россонери дома завоевали первые три очка, а через несколько дней тот же Пиппо после гола Зеедорфа оформил хет-трик в ворота Депортиво – победа 4:0 на выезде у грозных испанцев.

Поединка с Баварией ждали все – битва таких титанов является вершиной футбольных баталий. Опять кураж поймал Индзаги: сначала Пиппо открыл счет, а в конце матча вырвал своей команде важнейшую победу. На Сан-Сиро команды снова разошлись со счетом 2:1 в пользу Милана – победный гол снова на свой счет записал Индзаги.

На выезде во Франции наконец счет голам в Лиге чемпионов открыл Шевченко, но французы неожиданно шокировали футбольный мир и вырвали победу. 12 очков гарантировали Милану выход в следующий этап, поэтому трагедией не стало и поражение Депортиво в домашних стенах со счетом 1:2. Россонери уже накапливали силы на следующий рывок в группе смерти.

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Второй групповой этап ЛЧ 2002/2003 (Милан, Реал, Боруссия Дортмунд, Локомотив)

Следующий этап заставил Милан пережить дежа-вю: два топовых соперника и темная лошадка, разобраться с которой – та еще задача. Легкой прогулки на этом этапе ожидать не приходилось.

В первом матче второго группового этапа Милан праздновал победу над мадридским Реалом благодаря голу Андрея Шевченко. Поездка в Дортмунд тоже была удачной благодаря Индзаги – еще одна минимальная победа и 3 очка в копилку. С Локомотивом дома пришлось помучиться, но Томассон таки размочил счет на табло. В Москве Ривалдо с пенальти принес Милану еще одну минимальную победу.

Опять подопечные Карло Анчелотти с активом в 12 очков гарантируют себе выход в следующий этап и терпят поражение в двух последних групповых матчах – 1:2 от Реала и 0:1 в матче с Боруссией. Задача выполнена – Милан проходит в четвертьфинал турнира.

Милан – Аякс, 1/4 финала Лиги чемпионов 2002/2003

Амстердамский гранд был довольно нелегким соперником. В его составе феерили молодые Рафа ван дер Ваарт, Уэсли Снейдер и Златан Ибрагимович, а вел команду за собой ветеран Яри Литманен. Класс игроков Милана был выше, но это надо было доказать на футбольном поле.

Поединок в Нидерландах завершился нулевой ничьей, что давало Аяксу преимущество в случае забитого гола в гостях. На Сан-Сиро Милан устраивала только победа, а матч подарил поклонникам футбола настоящую драму.

В первом тайме Индзаги вывел Милан вперед, но опытный Литманен восстановил статус-кво. Впрочем, праздновал Аякс недолго – через две минуты Шевченко оставил автограф в воротах соперника. Через некоторое время Пинар заставил фанатов Милана доставать валидол – 2:2. Время на табло почти исчерпано, и кажется, что история россонери в этом розыгрыше Лиги чемпионов завершилась. Но на 90-й минуте Индзаги перебрасывает голкипера, а Томассон перед линией ворот добивает мяч в ворота Аякса и продолжает сказку. Большое разочарование Кумана и его команды стало одной из самых ярких страниц в истории Милана.

Милан – Интер, полуфинал Лиги чемпионов 2002/2003

Миланское дерби – это всегда битва, а особенно ожесточенной она была в шаге от желаемого кубка Лиги чемпионов. Легендарный Сан-Сиро стал свидетелем двух зрелищных матчей между извечными врагами.

Милану повезло со жребием – первый матч был "домашним". Нулевая ничья позволила надеяться на правило гола в гостях. Так и произошло – в ответном матче Шевченко записал свое имя на табло, а Интер не сумел достичь большего, чем сравнять счет усилиями Мартинса. Милан без победы проходит в финал, где его ждет Ювентус.

Милан – Ювентус, финал Лиги чемпионов 2002/2003

Милан на протяжении всего турнира оберегала фортуна, не стал исключением и финал – лидер туринцев Павел Недвед получил желтую карточку в полуфинальном матче против Реала и из-за перебора не смог принять участие в матче, о котором мечтал всю жизнь. Кто знает, как бы сложилась игра, если бы на поле был неудержимый чех.

В Манчестере команды действовали очень осторожно, но возможности забить были у обеих коллективов. Сначала Индзаги с линии вратарской классно пробил в падении головой, но Буффон показал невероятную реакцию и спас команду. В составе туринцев самым близким к голу был Антонио Конте, но россонери подстраховала перекладина. Дело дошло до серии пенальти.

Уже первый удар стал для Юве неудачным – Дида отразил удар Трезеге. Сержиньо классным ударом в девятку переиграл Буффона. Во втором круге счет выровнялся: Биринделли забил, а Зеедорф не переиграл Буффона. Затем Дида отразил удар Салаеты, а Буффон ногами среагировал на выстрел Каладзе. Сразу за этим Дида повторил подвиг коллеги по воротам и ногами отбил удар Монтеро. Направление удара Несты Буффон угадал, но не успел за полетом мяча.

5-й удар, кульминация. Дель Пьеро уверенно разводит мяч и Дида по углам, но у Милана перед последним ударом преимущество. К мячу с центра поля идет Андрей Шевченко. Гол – и его заветная мечта осуществится. В голове форварда звучит: "Не меняй свое решение, не меняй свое решение".

Шевченко устанавливает мяч и отходит для разбега. Он почти не смотрит не ворота, а наблюдает за арбитром – из-за шума на трибунах свистка просто не слышно. Кристиан Шрайер дает сигнал. Шевченко начинает бежать. За секунду до удара Буффон делает небольшой шаг вперед и прыгает в правый от себя угол – противоположный тому, куда Шевченко посылает мяч. Олд Траффорд, Милан и вся Украина взрываются победным криком: Шевченко принес Милану победу в Лиге чемпионов!