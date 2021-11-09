Дебютировал премьерный бразилец в украинском чемпионате в 1996-м. Его выступления в Высшей лиге были непродолжительными, но довольно яркими. Средний показатель гола в каждом втором матче, особая техника и харизматичный образ – вспоминаем Луиса Фирмино Эмерсона, звезду Днепра середины 90-х.

Детство в криминальной районе

У Эмерсона было несколько братьев и сестер и воспитывался он в неполной семье. Обеспечивала детей всем необходимым одинокая мама, которая работала медсестрой и делала все возможное, чтобы дочери и сыновья чувствовали себя защищенными. Дети росли в криминальном районе, поэтому женщине приходилось оберегать их от попадания в плохую компанию.

Как и большинство бразильских детей, Эмерсон начинал знакомиться с футболом на улице и не мечтал о заоблачных высотах.

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Моя мама всегда говорила: "Если ты будешь тяжело работать, то Бог благословит тебя, и ты сможешь этого достичь". И я, помня об этих словах, сосредоточился на футболе, начал играть каждый день, и он стал моим пристрастием, – вспоминал Эмерсон.

Счастливый билет от Теле Сантаны

Начинал парень в родном Кампинасе, демонстрировал немалые успехи и вскоре попал в юношескую сборную Бразилии (U-17). Со временем талантливого футболиста заметили в ведущей команде одноименного штата Сан-Паулу.

Эмерсон / фото из открытых источников

Эмерсон считает тот момент ключевым в карьере – парень сумел приобрести квартиру и забрать мать к себе. Впоследствии Эмерсона заметил наставник Сан-Паулу Теле Сантана, экс-тренер национальной сборной на двух чемпионатах мира. Он дал шанс парню дебютировать за основную команду.

В 1991 году его пригласили в Европу – Эмерсон дебютировал в Бундеслиге за Гамбург в поединке с Кайзерслаутерном. Однако стать своим в Германии бразилец не смог. Как объяснял сам, чувствовал себя одиноким. Гораздо лучше обстояли дела у Эмерсона в Японии. В тот период он назовет одним из лучших в жизни. Кстати, в составе японского Бельмаре Хирацука бразилец выступал бок о бок с будущей звездой азиатского футбола Хидетоши Накатой – они даже жили в одной комнате.

Проблемы адаптации в Украине

После японского этапа карьеры Эмерсон вернулся в Бразилию, где как раз проводил турне наш Днепр. Инициатором перехода легионера оказался немецкий наставник днепрян Бернд Штанге. "Когда мне сделали предложение, я долго не раздумывал", – уверял Эмерсон. Хотя в новой среде футболист столкнулся с большими трудностями.

Я был готов к тому, что меня будут оскорблять из-за цвета моей кожи, несмотря на то, как я буду играть: хорошо или плохо. Всегда будут люди, которые будут пытаться унизить чье-то достоинство, причинить тебе боль из-за цвета кожи. Это проблема отсутствия терпимости и уважения к человеку. Я испытывал такие обиды как в Украине, так и в Германии, Бразилии или Нидерландах, – говорил Эмерсон.

В конце концов, у бразильца в Днепре возникало много других проблем: погода, адаптация в коллективе, кухня и бытовые условия. Однако впоследствии Эмерсон сдружился с Андреем Полуниным, Виктором Скрипником и Александром Паляницей – ситуация наладилась.

Эмерсон в составе Санкт-Паули / фото Санкт-Паули

Мерседес в Днепре

Свой первый матч в Высшей лиге бразилец сыграл в марте 1996 года. На "Метеоре" Днепр поделил очки с Шахтером (2:2). Результативные действия пришли очень быстро – в третьем матче на украинской земле Эмерсон отличился голом – пострадал Кремень.

Видео дебютного гола Эмерсона

Один из самых удачных поединков бразилец провел против Карпат (3:0), в котором он оформил дубль. На трибунах "Метеора" присутствовала Стефани, будущая жена Эмерсона.

От меня ждали мгновенных результатов. Я прибыл в Украину легионером и должен был показывать хороший уровень. Я осознал это и нервничал, потому что определенный период времени не мог забить. Правда, в матче с "Карпатами" все сложилось, – вспоминал Эмерсон.

Видео гола в ворота Николаева

Видео третьего гола Эмерсона в ворота тернопольской Нивы

Видео последнего гола Эмерсона в ворота Прикарпатья

Хорошая результативность бразильца – следствие замечательного взаимопонимания с тренером. "Я восхищался Берндом Штанге. Ему очень помогало то, что он понимал ментальность игроков и мог организовывать нашу коллективную работу. Он умел быстро изучать качества футболистов и затем объединять это в командную игру", – так характеризовал работу с немцем Эмерсон. Кстати, именно от Штанге бразилец получил особое прозвище "Мерседес".

Эмерсон вместе с сыном Лукасом / ффото из семейного архива

Путь пилигрима

Покидал Украину Эмерсон, как он уверял, по личным причинам. По рекомендации Штанге бразилец вернулся в Германию и подписал контракт с Санкт-Паули. Там он откровенно не впечатлил результативностью (1 гол в 23 матчах) и на 4 сезона задержался в нидерландском Маастрихте. В 2001-м Эмерсон взялся за старое и снова начал путешествовать: Германия, Катар, Китай, Израиль, Гондурас. "Я очень счастлив, что футбол помог мне увидеть мир", – говорил Эмерсон и был прав. Невероятная карьера, поражавшая своей оригинальностью, непостоянством и экзотичностью.

Сейчас экс-футболист Днепра проживает в Германии, фактически ставшей для него вторым домом. Недавно Эмерсон и Стефани отметили 25 годовщину бракосочетания – у пары двое детей (обое связали себя с музыкой). До недавнего времени бразилец работал фитнес тренером, а теперь он наслаждается жизнью и много путешествует.