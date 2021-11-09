Дебютував прем'єрний бразилець в українському чемпіонаті у 1996-му. Його виступи у Вищій лізі були нетривалими, однак доволі яскравими. Середній показник гол у кожному другому матчі, особлива техніка і харизматичний образ – пригадуємо Луїса Фірміно Емерсона, зірку Дніпра середини 90-х.

Дитинство у кримінальному районі

Емерсон мав кількох братів та сестер і виховувався у неповній сім'ї. Забезпечувала дітей усім необхідним самотня мама, яка працювала медсестрою і робила все можливе, щоб доньки та сини почувалися захищеними. Діти зростали у кримінальному районі, тому жінці доводилося оберігати їх від потрапляння у погану компанію.

Як і більшість бразильських дітей, Емерсон розпочинав знайомитися з футболом на вулиці і не мріяв про захмарні висоти.

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Моя мама завжди казала: "Якщо ти тяжко працюватимеш, то Бог благословить тебе, й ти зможеш цього досягти". І я, пам’ятаючи про ці слова, зосередився на футболі, почав грати щодня, і він став моєю пристрастю, – згадував Емерсон.

Щасливий квиток від Теле Сантани

Розпочинав хлопець у рідному Кампінасі, демонстрував чималі успіхи і невдовзі потрапив до юнацької збірної Бразилії (U-17). Незабаром талановитого футболіста помітили у провідній команді однойменного штату Сан-Паулу.

Емерсон / фото з відкритих джерел

Емерсон вважає той момент ключовим у кар'єрі – хлопець зумів придбати квартиру і забрати матір до себе. Згодом Емерсона помітив наставник Сан-Паулу Теле Сантана, екс-тренер національної збірної на двох чемпіонатах світу. Він дав шанс хлопцю дебютувати за основну команду.

У 1991-му його запросили у Європу – Емерсон дебютував у Бундеслізі за Гамбург в поєдинку з Кайзерслаутерном. Проте стати своїм у Німеччині бразилець не зміг. Як пояснював сам, дошкуляла самотність. Набагато краще йшли справи в Емерсона у Японії. Той період він називатиме одним із найкращих у житті. До речі, у складі японського Бельмаре Хірацука бразилець виступав пліч-о-пліч з майбутньою зіркою азійського футболу Хідетоші Накатою – вони навіть мешкали в одній кімнаті.

Проблеми адаптації в Україні

Після японського етапу кар‘єри Емерсон повернувся у Бразилію, куди з турне навідався наш Дніпро. Ініціатором переходу легіонера виявився німецький наставник дніпрян Бернд Штанге. "Коли мені зробили пропозицію, я довго не роздумував", – запевняв Емерсон. Хоча у новому середовищі футболіст зіткнувся з чималими труднощами.

Я був готовий до того, що мене будуть ображати через колір моєї шкіри, незважаючи на те, як я гратиму: добре чи погано. Завжди будуть люди, які намагатимуться принизити чиюсь гідність, заподіяти тобі біль через колір шкіри. Це проблема відсутності толерантності й поваги до людини. Я зазнавав таких образ як в Україні, так і в Німеччині, Бразилії чи Нідерландах, – казав Емерсон.

Зрештою, у бразильця в Дніпрі виникало вдосталь інших проблем: погода, адаптація у колективі, кухня та побутові умови. Однак згодом Емерсон потоваришував з Андрієм Полуніним, Віктором Скрипником та Олександром Паляницею – ситуація налагодилася.

Емерсон у складі Санкт-Паулі / фото Санкт-Паулі

Мерседес у Дніпрі

Свій перший матч у Вищій лізі бразилець зіграв у березні 1996-го. На "Метеорі" Дніпро поділив очки з Шахтарем (2:2). Результативні дії прийшли дуже швидко – у третьому матчі на українській землі Емерсон відзначився голом – постраждав Кремінь.

Відео дебютного гола Емерсона

Один з найбільш вдалих поєдинків бразилець провів проти Карпат (3:0), у якому він оформив дубль. На трибунах "Метеора" була присутня Стефані, майбутня дружина Емерсона.

Від мене очікували миттєвих результатів. Я прибув в Україну легіонером, і мав показувати хороший рівень. Я усвідомив це й нервував через те, що певний період часу не міг забити. Щоправда, в матчі з "Карпатами" усе склалося, – згадував Емерсон.

Відео гола у ворота Миколаєва

Відео третього гола Емерсона у ворота тернопільської Ниви

Відео останнього гола Емерсона у ворота Прикарпаття

Хороша результативність бразильця – наслідок чудового взаєморозуміння з тренером. "Я захоплювався Берндом Штанге. Йому дуже допомагало те, що він розумів ментальність гравців і міг організовувати нашу колективну роботу. Він умів швидко вивчати якості футболістів, і потім об’єднувати це в командну гру", – так характеризував роботу з німцем Емерсон. До речі, саме від Штанге бразилець отримав особливе прізвисько "Мерседес".

Емерсон з сином Лукасом / фото з сімейного архіву

Шлях пілігрима

Залишав Україну Емерсон, як він зазначав, через особисті причини. За рекомендацією Штанге бразилець повернувся у Німеччину і підписав контракт із Санкт-Паулі. Там він відверто не вразив результативністю (1 гол у 23 матчах) і аж на 4 сезони затримався у нідерландському Маастрихті. У 2001-му Емерсон взявся за старе і знову почав мандрувати: Німеччина, Катар, Китай, Ізраїль, Гондурас. "Я дуже щасливий, що футбол допоміг мені побачити світ", – казав Емерсон і мав рацію. Неймовірна кар'єра, яка вражала своєю оригінальністю, непостійністю та екзотичністю.

Зараз екс-футболіст Дніпра мешкає у Німеччині, що фактично стала для нього другою домівкою. Нещодавно Емерсон та Стефані відзначили 25 річницю одруження – у пари двоє дітей (обоє пов'язали себе з музикою). Донедавна бразилець працював фітнес тренером, а тепер він насолоджується життям і багато подорожує.