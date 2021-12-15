8 декабря исполнилось 45 лет после завершения первого еврокубкового похода донецкого Шахтера. Амбициозная команда со Старухиным и Роговским в составе пробилась в 1/8 финала Кубка УЕФА, где смогла дать бой Ювентусу, однако прекратила борьбу в турнире. Вспоминаем, каким был 1976 год для "оранжево-черных".

Донецкий Шахтер дважды в своей истории приближался в шаге от звания чемпиона СССР. Впервые это произошло в 1975-м, когда команда Владимира Салькова выдала фантастический сезон и заслуженно завоевала "серебро". На финише в борьбе с московским Динамо "горняки" одержали победу только по дополнительным показателям. Оба коллектива набрали по 38 очков. Идентичным был и показатель пропущенных мячей – по 23. Однако 45 забитых голов позволили дончанам опередить соперника на 6 точных ударов.

Хотя сама развязка была очень драматичной. За три тура до конца чемпионата Шахтер гостил в Москве, где уступил местному Динамо (судьбу встречи решил единственный гол будущего тренера Ворсклы Олега Долматова). Через несколько дней москвичи победили еще и новоиспеченного чемпиона – киевское Динамо (2:1). Дончане оказались в невыгодном положении, которое, впрочем, сами исправили.

Parimatch – драйвер развития украинского спорта. В портфеле партнерских проектов бренда – восемь клубов представителей УПЛ (Шахтер, Десна, Мариуполь, Львов, Верес, Черноморец, Металлист 1925, Днепр-1), Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.



Parimatch является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: "SBC awards", "Effie Awards", "Человек Года" и других. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

В последних двух турах Шахтер не оставил шансов ростовскому СКА (4:0) и ереванскому Арарату (3:0). В то же время москвичи потеряли очко в Тбилиси в битве динамовцев (1:1). "Горнякам" этого оказалось достаточно для того, чтобы добиться наибольшего успеха в истории и получить право представлять страну в еврокубках.

Премьера состоялась в сентябре 1976 года, когда в Донецк прилетело берлинское Динамо. Уже на 3-й минуте хозяева открыли счет усилиями Владимира Роговского.

Валерий Яремченко выдал роскошную передачу. Немецкие защитники следили за Старухиным, видимо, знали о его игре на втором этаже. Обо мне забыли и мяч в сетку отправил я – головой на опережение замкнул, – рассказывал автор исторического гола.

Следующие два гола Шахтер забил в концовке встречи. Сначала точным ударом отличился Михаил Соколовский, а пять минут спустя забил и Виталий Старухин. 3:0 – максимально комфортный результат перед выездом в Берлин.

В домашней встрече Динамо на 11-й минуте открыло счет. Быстрый гол подарил надежду на камбэк. Однако уже на 16-й минуте лучший игрок донецкого матча Владимир Роговский восстановил паритет и фактически уничтожил интригу. До завершения поединка донецкая команда была ближе к тому, чтобы отличиться во второй раз и победить на выезде, впрочем, в Берлине была зафиксирована ничья 1:1.

В следующем этапе "горнякам" пришлось встретиться с крепким Гонведом. Венгры на предыдущей стадии прошли Интер (1:0, 1:1) с ветеранами Сандро Маццолой и Джачинто Факкетти, а также мощным Пьетро Анастази.

Настораживали выступления "горняков" в чемпионате. Команда Салькова не могла забить в пяти турах подряд (при этом трижды проиграв). Однако это совсем не сказалось на еврокубковом противостоянии с Гонведом. Невероятно, но первый матч в Донецке состоялся по уже привычному сценарию – уверенная победа 3:0. Быстрый гол Валерия Шевлюка, а затем точные удары Виталия Старухина и Александра Васина создали дончанам крепкий запас в преддверии поездки в Будапешт.

Первый тайм выездной встречи не позволял "горнякам" расслабиться. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом венгров. Однако во втором тайме за менее чем 15 минут дончане ошеломили оппонента – гол Шевлюка и дубль Резника сняли все вопросы. До завершения встречи Гонвед отставание сократил, однако Шахтер в итоге торжествовал 3:2.

На стадии 1/8 финала "оранжево-черных" ждал грозный Ювентус. Угрожающей была не столько сама вывеска будущего соперника. В том же розыгрыше Кубка УЕФА туринцы поочередно выбили из борьбы Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. И, к сожалению, уже в первом матче почти убили интригу, когда победили Шахтер с "любимым" для дончан счетом 3:0.

Беттега открывает счет / фото из открытых источников

Джованни Трапаттони располагал фантастическими исполнителями: Дзофф, Ширеа, Бонисенья, Каузио, Бонетти. Стадия 1/16 финала проходила в конце ноября – начале декабря. Обычно мы в это время находились в отпуске. В Турине три "сухих" гола получили еще до перерыва – так и проиграли 0:3, – вспоминал Владимир Роговский.

Разгром в Турине можно объяснить не только статусом соперника, но и неблагоприятностью обстоятельств. Чемпионат для дончан завершился за две недели до поединка в Италии. Контраст между тренировками в почти зимнем Донецке и игрой в Турине – поразителен. К тому же, неблагоприятная кадровая ситуация заставляла Салькова на эксперименты и поиски рискованных вариантов.

На ответный матч Трапаттони выставил боевой состав, впрочем, это не помешало дончанам диктовать игру. Сложно сказать, способствовал ли хозяевам тяжелый газон (очевидцы убеждали – трава была покрыта льдом), однако у Шахтера были шансы для того, чтобы сотворить чудо.

В одной из первых атак мощный удар Владимира Сафонова приняла на себя стойка. А еще до перерыва Валерий Шевлюк открыл счет. Однако на большее дончан не хватило.

Как оказалось, команда Салькова проиграла будущему победителю турнира. Ювентус добрался до финала, где обменялся победами с Атлетиком и благодаря голу на выезде сумел завоевать трофей.

А что же Шахтер? Как ни крути, дебютный поход дончан показался довольно успешным. "Горняки" доказали, что по праву стали второй командой СССР и не подвели в еврокубках. Уже через два года "оранжево-черные" пробьются в Кубок кубков, где сыграют с Барселоной, а в 1979-м повторят особое достижение и выиграют серебряные награды чемпионата.