8 грудня виповнилося 45 років із моменту завершення першого єврокубкового походу донецького Шахтаря. Амбітна команда зі Старухіним та Роговським у складі пробилася до 1/8 фіналу Кубку УЄФА, де змогла дати бій Ювентусу, проте припинила боротьбу у турнірі. Пригадуємо, яким був 1976 рік для "помаранчево-чорних".

Донецький Шахтар двічі у своїй історії наближався за крок до звання чемпіона СРСР. Вперше це відбулося у 1975-му, коли команда Володимира Салькова видала фантастичний сезон і заслужено здобула "срібло". На фініші у боротьбі з московським Динамо "гірники" здобули перемогу лише за додатковими показниками. Обидва колективи набрали по 38 очок. Ідентичним був і показник пропущених м'ячів – по 23. Проте 45 забитих голів дозволили донеччанам випередити суперника на 6 влучних ударів.

Хоча сама розв'язка була дуже драматичною. За три тури до кінця чемпіонату Шахтар гостював у Москві, де поступився місцевому Динамо (долю зустрічі вирішив єдиний гол майбутнього тренера Ворскли Олега Долматова). Через кілька днів москвичі перемогли ще й новоспеченого чемпіона – київське Динамо (2:1). Донеччани опинилися у невигідному становищі, яке, зрештою, самі виправили.

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В останніх двох турах Шахтар не залишив шансів ростовському СКА (4:0) та єреванському Арарату (3:0). У той самий час москвичі втратили очко у Тбілісі в битві динамівців (1:1). "Гірникам" цього виявилося достатньо для того, щоб досягнути найбільшого успіху в історії та здобути право представляти країну у єврокубках.

Прем'єра відбулася у вересні 1976-го, коли у Донецьк прилетіло берлінське Динамо. Вже на 3-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Володимира Роговського.

Валерій Яремченко видав розкішну передачу. Німецькі захисники стежили за Старухіним, мабуть, знали про його гру на другому поверсі. Про мене забули й м’яч у сітку відправив я – головою на випередження замкнув, – розповідав автор історичного гола.

Наступні два голи Шахтар забив наприкінці зустрічі. Спершу влучним ударом відзначився Михайло Соколовський, а через п'ять хвилин забив і Віталій Старухін. 3:0 – максимально комфортний результат перед виїздом у Берлін.

У домашній зустрічі Динамо на 11-й хвилині відкрило рахунок. Швидкий гол подарував надію на камбек. Проте вже на 16-й хвилині найкращий гравець донецького матчу Володимир Роговський відновив паритет і фактично знищив інтригу. До завершення поєдинку саме донецька команда була ближчою до того, щоб відзначитися вдруге і перемогти на виїзді, утім, у Берліні було зафіксовано нічию 1:1.

У наступному етапі "гірникам" довелося зустрітися з міцним Гонведом. Угорці на попередній стадії пройшли Інтер (1:0, 1:1) із ветеранами Сандро Маццолою і Джачінто Факкетті, а також потужним П'єтро Анастазі.

Насторожували виступи "гірників" у чемпіонаті. Команда Салькова не могла забити у п'ятьох турах поспіль (при цьому, тричі програвши). Проте це зовсім не позначилося на єврокубковому протистоянні з Гонведом. Неймовірно, та перший матч у Донецьку відбувся за вже звичним сценарієм – впевнена перемога 3:0. Швидкий гол Валерія Шевлюка, а потім влучні удари Віталія Старухіна та Олександра Васіна створили донеччанам міцний запас напередодні поїздки у Будапешт.

Перший тайм виїзної зустрічі не дозволяв "гірникам" розслабитися. На перерву команди пішли за мінімальної переваги угорців. Проте у другому таймі за менш ніж 15 хвилин донеччани приголомшили опонента – гол Шевлюка та дуплет Резніка зняли всі питання. До завершення зустрічі Гонвед відставання скоротив, однак Шахтар у підсумку тріумфував 3:2.

На стадії 1/8 фіналу "помаранчево-чорних" чекав грізний Ювентус. Загрозливою була не стільки сама вивіска майбутнього суперника. У тому розіграші Кубку УЄФА туринці почергово вибили з боротьби Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. І, на жаль, уже в першому матчі майже вбили інтригу, коли перемогли Шахтар з "улюбленим" для донеччан рахунком 3:0.

Беттега відкриває рахунок / фото з відкритих джерел

Джованні Трапаттоні мав у розпорядженні фантастичних виконавців: Дзофф, Ширеа, Бонісенья, Каузіо, Бонетті. Стадія 1/16 фіналу відбувалася наприкінці листопада – на початку грудня. Зазвичай ми у такий час перебували у відпустці. У Турині три "сухих" голи отримали ще до перерви – так і програли 0:3, – згадував Володимир Роговський.

Розгром у Турині можна було пояснити не лише статусом суперника, а й несприятливістю обставин. Чемпіонат для донеччан завершився за два тижні до поєдинку в Італії. Контраст між тренуваннями у майже зимовому Донецьку та грою у Турині – разючий. До того ж несприятлива кадрова ситуація змушувала Салькова на експерименти і пошуки ризикованих варіантів.

На матч-відповідь Трапаттоні виставив бойовий склад, утім, це не завадило донеччанам диктувати гру. Складно сказати, чи сприяв господарям важкий газон (очевидці переконували – трава була вкрита льодом), однак Шахтар мав шанси для того, щоб створити чудо.

В одній з перших атак потужний удар Володимира Сафонова прийняла на себе стійка. А ще до перерви Валерій Шевлюк потужним ударом відкрив рахунок. Проте на більше донеччан не вистачило.

Як виявилося згодом, команда Салькова програла майбутньому переможцю турніру. Ювентус добрався до фіналу, де обмінявся перемогами з Атлетіком, та завдяки голу на виїзді зумів завоювати трофей.

А що ж Шахтар? Як не крути, дебютний похід донеччан видався доволі успішним. "Гірники" довели, що по праву стали другою командою СРСР і не підвели у єврокубках. Уже через два роки "помаранчево-чорні" проб'ються до Кубка кубків, де зіграють з Барселоною, а у 1979-му повторять особливе досягнення і виграють срібні нагороди чемпіонату.