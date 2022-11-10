Текущая форма

Минай и Черноморец – команды из нижней части таблицы, хотя такое положение дел вполне справедливым назвать нельзя. В игре этих коллективов есть очень светлые промежутки, которые должны были позволить набрать больше очков и находиться значительно выше. Впрочем, футбол, как и история, не любит сослагательного наклонения.

Обеим командам теперь нужно отчаянно цепляться за очки, чтобы не оказаться под угрозой понижения в классе. Вскоре экватор чемпионата и времени на эксперименты не осталось.

Parimatch Ukraine оценивает шансы Миная на победу как более вероятные – коэффициент 2,35. Ничья и первая победа Черноморца в сезоне имеют одинаковый коэффициент – 3,20.

Ситуация у подопечных Владимира Шарана несколько лучше, чем у соперника. Ужгородцы находятся перед зоной вылета и уже почувствовали вкус победы в чемпионате. Равным соперникам Минай практически не уступал, а вот с командами из верхней части таблицы были большие проблемы.

На этом этапе очевидно, что конкурировать даже за середину таблицы Минаю сложно, поэтому выглядит так, что команда ставит перед собой лишь одну задачу – сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Опыт Владимира Шарана и отдача его ребят позволяют прогнозировать, что эта миссия будет выполнена, ведь с набором зачетных пунктов картина далеко не катастрофическая.

А вот Черноморцу для продолжения выступлений в УПЛ придется прыгнуть выше головы. Команда Романа Григорчука, несмотря на очень содержательный футбол и множество созданных моментов, никак не может взять очки, не говоря уже о праздновании победы, чего в сезоне 2022/23 еще не было. Против одесситов играет не только соперник, но и футбольная фортуна, и находиться под таким давлением в течение длительного времени очень сложно.

В копилке "моряков" всего 3 очка, и для выхода из зоны вылета им нужно наконец-то конвертировать хорошую игру не только в забитые голы, но и сохранение на замке собственных ворот. Несмотря на неутешительные результаты, команда не отступает от цели демонстрировать содержательный и яркий футбол, что заслуживает уважения. Но места в таблице распределяются только по одному критерию, так что Черноморцу нужно сосредоточить все усилия на улучшении результатов именно в этой плоскости.

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История противостояний

Пути Миная и Черноморца пересекались трижды – 2 раза в рамках Первой лиги и однажды в УПЛ. Два поединка завершились ничьей, одну викторию отпраздновали ужгородцы.

На этот раз очки нужны обеим командам, поэтому вряд ли мы увидим закрытый и осторожный футбол.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе Миная и Черноморца нет. Следовательно, Владимир Шаран и Роман Григорчук имеют возможность выставить наиболее боеспособный состав, а результат матча будет зависеть исключительно от мотивированности и мастерства команд.