Поточна форма

Минай та Чорноморець – команди з нижньої частини таблиці, хоча такий стан справ цілком справедливим назвати не можна. У грі цих колективів є дуже світлі проміжки, які б мали дозволити набрати більше очок та перебувати значно вище. Втім, футбол, як і історія, не любить умовного способу.

Обом командам тепер потрібно відчайдушно чіплятися за очки, аби не опинитися під загрозою пониження у класі. Незабаром екватор чемпіонату, і часу на експерименти не залишилося.

Parimatch Ukraine оцінює шанси Миная на перемогу як більш ймовірні – коефіцієнт 2,35. Нічия та перша перемога Чорноморця у сезоні мають однаковий коефіцієнт – 3,20.

Ситуація у підопічних Володимира Шарана дещо краща, аніж у суперника. Ужгородці перебувають перед зоною вильоту та вже відчули смак перемоги у чемпіонаті. Рівним суперникам Минай практично не поступався, а от з командами з верхньої частини таблиці мав великі проблеми.

На цьому етапі очевидно, що конкурувати навіть за середину таблиці Минаю складно, тому виглядає так, що команда ставить перед собою лише одне завдання – збереження прописки в елітному українському дивізіоні. Досвід Володимира Шарана та віддача його хлопців дозволяють прогнозувати, що ця місія буде виконана, адже із набором залікових пунктів картина далеко не катастрофічна.

А от Чорноморцю для продовження виступів в УПЛ доведеться вистрибнути вище голови. Команда Романа Григорчука, попри дуже змістовний футбол та велику кількість створених моментів, ніяк не може вхопитися за очки, не кажучи вже про святкування перемоги, чого в сезоні 2022/23 ще не було. Проти одеситів грає не лише суперник, а й футбольна фортуна, і перебувати під таким натиском впродовж тривалого часу вкрай складно.

У скарбничці "моряків" лише 3 очки, і для виходу із зони вильоту їм потрібно нарешті конвертувати хорошу гру не лише у забиті голи, а й збереження на замку власних воріт. Попри невдалі результати, команда не відступає від мети демонструвати змістовний і яскравий футбол, що заслуговує на повагу. Але місця у таблиці розподіляються лише за одним критерієм, тож Чорноморцю потрібно зосередити всі зусилля на покращення результатів саме у цій площині.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



Крім того, бренд підтримує Збройні Сили України. Допомога Parimatch Ukraine ЗСУ та українцям вже сягнула майже 300 мільйонів гривень. Компанія буде продовжувати допомагати виборювати перемогу вільної нації.

Історія протистоянь

Шляхи Миная та Чорноморця перетиналися тричі – 2 рази у рамках Першої ліги та одного разу в УПЛ. Два поєдинки завершилися нічиєю, одну вікторію відсвяткували ужгородці.

Цього разу очки потрібні обом командам, тож навряд чи ми побачимо закритий та обережний футбол.

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі Миная та Чорноморця немає. Відтак Володимир Шаран та Роман Григорчук мають можливість виставити найбільш боєздатний склад, а результат матчу буде залежати виключно від вмотивованості та майстерності команд.