В сентябре этого года исполняется 20 лет одному из самых причудливых и уникальных автоголов в истории английского футбола. Вспоминаем мини-трагедию Мельберга и Энкельмана.

Этот должен был стать особенным. Первое Бирмингемское дерби в Премьер-лиге! Выход Бирмингема в АПЛ означал, что болельщиков ждет незабываемое зрелище – противостояние с Астон Виллой (впервые состоявшееся в далеком 1879-м). Однако 16 сентября 2002-го надолго осталось в памяти зрителей.

К матчу 6 тура Астон Вилла подходила в неоднозначном настроении. Три поражения со счетом 0:1 чередовались с двумя победами. Для Бирмингема этот чемпионат стал знаковым не только из-за выхода в элиту, но и благодаря юбилею – клуб проводил 100-й сезон в своей истории. За пять стартовых туров подопечные Стива Брюса набрали пять очков.

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На 31-й минуте Бирмингем открыл счет. Робби Сэвидж, который сейчас работает в качестве эксперта на английском телевидении, вывел на ударную позицию Клинтона Моррисона, а тот в упор расстрелял Петера Энкельмана. Финский голкипер практически не имел шансов на спасение.

Вскоре Дариус Васселл восстановил паритет, но арбитры зафиксировали офсайд. Следовательно, неутешительный для гостей счет сохранялся до 77-й минуты. Защитник Бирмингема Мартин Грейнджер выполнял передачу по левому флангу, однако Васселл прервал его – аут для вилланов.

Защитник Астон Виллы Улоф Мельберг взял мяч в руки и собрался бросать из-за боковой. Абсолютно обыденный эпизод, один из сотни таких за матч. Все партнеры закрыты, впереди нет свободных адресатов. Швед повернул голову налево и увидел один неплохой вариант – своего голкипера Петера Энкельмана. Для того чтобы не рисковать Мельберг на всякий случай швырнул довольно сильно.

Мяч несколько раз отскочил от газона, а голкипер готовился остановить его левой ногой. Наверное, Энкельман уже размышлял над тем, как дальше будет развивать атаку и куда будет пасовать. Однако как раз в тот момент мяч предательски пролетел под ногой. Через мгновение Петер понял, что произошло. И взялся за голову.

Не могу поверить, что это произошло. Я бросил мяч Петеру, чтобы начать атаку, но, кажется, он его даже не коснулся. Это был просто не наш матч, – объяснял тот момент Мельберг.

Если бы голкипер не прикоснулся к мячу, взятие ворот отменили бы. Однако контакт с бутсой кипера был. Пикантности моменту добавил тот факт, что болельщики Бирмингема, обезумев от эмоций, выбежали на поле. Один из них был настолько счастлив, что начал прыгать перед вратарем и провоцировать его. Правда, мыслями Энкельман находился далеко за пределами "Сент Эндрюс Стедиум".

Это должно быть самым простым в мире – контролировать этот мяч. Но в следующее мгновение я осознал, что пропустил его и он оказался в сетке. Я понимаю разочарование болельщиков и прошу прощения за свою ошибку. К сожалению, один из фанатов Бирмингема подошел и ударил меня по ушам. Я ничего не могу с этим поделать. Все, что я могу сделать, это оставить это на усмотрение стюардов и полиции и позволить им разобраться, – сказал после игры Энкельман.

Энкельман и фанат Бирмингема / фото из соцсетей

Через шесть минут после этого эпизода хозяева забили еще раз – Энкельман оказался бессильным против удара с близкого расстояния от Джеффа Хорсфилда. 3:0 в дерби – радости фанатов Бирмингема не было предела.

До сих пор загадкой остается прикоснулся ли вратарь к тому мячу и стоило ли его засчитывать. Петера неоднократно спрашивали о том контакте, но он ни разу не ответил утвердительно.

Энкельман шагает к воротам / фото Birmangham Mail

Я уверен, что многие другие вратари на месте Энкельмана утверждали бы, что не касались мяча, – сказал однажды Мартин Грейнджер, защитник Бирмингема, заработавший тот роковой аут.

Интересно, что в следующем туре Астон Вилла продемонстрировала, что быстро оправилась от неудачи и победила Эвертон 3:2. В то же время Бирмингем, опьянев от празднования удачного дерби, уступил Мидлсбро 0:1. На статус Энкельмана этот трагический момент не особо повлиял и он оставался первым номером вилланов до 2003-го. Далее последовали непродолжительные периоды в Блэкберне и Кардиффе, переезд в Шотландию и возвращение в родную Финляндию.

В мае 2014 года экс-голкипер начал необычную деятельность и работает менеджером по продажам в международной службе доставки. И хотя Энкельман давно не связан с футболом, этот гол, наверное, будет помнить всегда. Как и каждый, кто был в тот вечер на "Сент Эндрюс Стедиум".