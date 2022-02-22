У вересні цього року виповнюється 20 років одному з найбільш чудернацьких та унікальних автоголів в історії англійського футболу. Пригадуємо міні-трагедію Мельберга та Енкельмана.

То мав бути особливий матч. Перше Бірмінгемське дербі у Прем'єр-лізі! Вихід Бірмінгема в АПЛ означав, що на вболівальників чекає незабутнє видовище – протистояння з Астон Віллою (яке вперше відбулося у далекому 1879-му). Проте 16 вересня 2002 року надовго залишилося у пам'яті глядачів.

До матчу 6-го туру Астон Вілла підходила у неоднозначному настрої. Три поразки з рахунком 0:1 чергувалися з двома перемогами. Для Бірмінгема той чемпіонат став особливим не лише через вихід в еліту, а й завдяки ювілею – клуб проводив 100-й сезон у своїй історії. За п'ять стартових турів підопічні Стіва Брюса набрали п'ять очок.

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На 31-й хвилині Бірмінгем відкрив рахунок. Роббі Севідж, який зараз працює у якості експерта на англійському телебаченні, вивів на ударну позицію Клінтона Моррісона, а той впритул розстріляв Петера Енкельмана. Фінський голкіпер практично не мав шансів на порятунок.

Невдовзі Даріус Васселл відновив паритет, утім арбітри зафіксували офсайд. Відтак, невтішний для гостей рахунок зберігався до 77-ї хвилини. Оборонець Бірмінгема Мартін Грейнджер виконував передачу по лівому флангу, проте Васселл перервав його – аут для вілланів.

Захисник Астон Вілли Улоф Мельберг взяв м'яч у руки і зібрався вкидати з-за бокової. Абсолютно буденний епізод, один із сотні таких за матч. Усі партнери закриті, попереду немає вільних адресатів. Швед повернув голову ліворуч і побачив один непоганий варіант – свого голкіпера Петера Енкельмана. Для того, щоб не ризикувати Мельберг про всяк випадок жбурнув доволі сильно.

М'яч кілька разів відскочив від газону, а голкіпер готувався зупинити його лівою ногою. Мабуть, Енкельман вже роздумував над тим, як далі розвиватиме атаку і куди пасуватиме. Однак якраз у той момент м'яч по-зрадницьки пролетів під ногою. За мить Петер зрозумів, що трапилося. І взявся за голову.

Не можу повірити, що це сталося. Я вкинув м'яч Петеру, щоб розпочати атаку, але, здається, він його навіть не торкнувся. Це був просто не наш матч, – пояснював той момент Мельберг.

Якби голкіпер не доторкнувся до м'яча, то взяття воріт скасували б. Однак контакт із бутсою кіпера таки був. Пікантності моменту додав той факт, що вболівальники Бірмінгема на шалених емоціях вибігли на поле. Один з них був настільки щасливим, що почав стрибати перед воротарем і провокувати того. Щоправда, думками Енкельман перебував далеко за межами "Сент Ендрюс Стедіум".

Це мало бути найпростішим у світі – контролювати той м'яч. Але наступної миті я усвідомив, що пропустив його і він опинився у сітці. Я розумію розчарування вболівальників і прошу вибачення за свою помилку. На жаль, один з фанатів Бірмінгема підійшов і вдарив мене по вухах. Я нічого не можу з цим вдіяти. Все, що я можу зробити, це залишити це на розсуд стюардів і поліції і дозволити їм розібратися, – сказав після гри Енкельман.

Енкельман та фанат Бірмінгема / фото із соцмереж

Через шість хвилин після того епізоду господарі забили ще раз – Енкельман виявився безсилим проти удару з близької відстані від Джефа Хорсфілда. 3:0 у дербі – радості фанатів Бірмінгема не було меж.

Дотепер загадкою залишається чи доторкнувся воротар до того м'яча і чи варто було його зараховувати. Петера неодноразово запитували про той контакт, утім він жодного разу не відповів ствердно.

Енкельман прямує до воріт / фото Birmangham Mail

Я впевнений, що чимало інших воротарів на місці Енкельмана стверджували б, що не торкалися м'яча, – сказав якось Мартін Грейнджер, захисник Бірмінгема, який заробив той фатальний аут.

Цікаво, що у наступному турі Астон Вілла продемонструвала, що швидко оговталася від невдачі і перемогла Евертон 3:2. Натомість Бірмінгем, який сп'янів від святкування вдалого дербі, поступився Мідлсбро 0:1. На статус Енкельмана той трагічний момент не особливо вплинув і він залишався першим номером вілланів до 2003-го. Далі були нетривалі періоди у Блекберні та Кардіффі, переїзд у Шотландію і повернення у рідну Фінляндію.

У травні 2014-го екс-голкіпер розпочав незвичну діяльність і працює менеджером з продажів у міжнародні службі доставки. І хоч Енкельман давно не пов'язаний з футболом, той гол, мабуть, він пам'ятатиме завжди. Як і кожен, хто був того вечора на "Сент Ендрюс Стедіум".