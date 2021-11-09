Карьера Кларенса Зеедорфа полна ярких моментов и громких побед. Ему удалось стать единственным футболистом в истории, который трижды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов в футболках разных клубов.

Талантливый Аякс, звездный Реал, наилучший Милан – Зеедорфу удалось стать частью истории невероятных команд. Они подарили ему возможность вписать свое имя в историю футбола рядом с уникальным достижением и четыре раза пережить самую высокую радость в футбольном мире Европы.

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Аякс, Лига чемпионов 1994/95

В составе амстердамского гранда Кларенс дебютировал в 16 лет. Он даже не представлял, что через несколько лет будет активно сражаться за триумф команды в Лиге чемпионов. Молодой хавбек не просто отвоевал себе место в основе, а стал ключевым игроком "золотого поколения" Аякса.

Молодая команда Луи Ван Гала на стадии группового этапа дважды обыграла сам Милан. Перед братьями де Бурами, Давидсом, Литманеном, Клюйвертом, Райкаардом и Зеедорфом не могла устоять ни одна команда.

У нас была невероятно талантливая команда, сразу шесть-семь игроков могли назвать себя ее лидерами. Многие из молодых лет играли вместе, мы были как братья, – будет вспоминать Кларенс.

В плей-офф Аякс уничтожил Хайдук и грозную мюнхенскую Баварию. В финале ждал тот же Милан. Казалось, что "россонери" сделали вывод из двух групповых поражений и найдут оружие против наглых амстердамцев. Но найти противодействие этой команде не смог даже легендарный клуб. Гол Клюйверта, минимальная победа и первый "ушастый" трофей в активе Зеедорфа.

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Реал, Лига чемпионов 1997/98

Первый сезон в составе мадридского Реала для Зеедорфа был адаптационным, а уже на второй год команда горела желанием вернуть титул лучшей команды Европы после 32-летнего перерыва.

Мы стали действительно одержимы этой идеей. Каждый день мы ели в ресторане и говорили только о финале, – рассказывал Зеедорф.

Космический класс игроков умноженный на страстное желание дал ожидаемый результат. В группе Русенборг, Порту и Олимпиакос не имели шансов – Реал без проблем завоевал путевку в плей-офф с первого места в группе.

В четвертьфинале галактикос одолели Байер – выездную ничью 1:1 затмила уверенная домашняя победа со счетом 3:0. В полуфинале Зеедорфа и Ко ждал действующий обладатель кубка Лиги чемпионов – дортмундская Боруссия. Команда немецкого специалиста Юппа Хайнкеса прошла и это испытание его родиной – 2:0 дома и спокойная засуха на выезде.

И вот он – финал против Ювентуса. В центре поля амстердамской арены сошлись Зеедорф и Давидс, для которых еще недавно это поле было родным. Судьба улыбается Кларенсу – Миятович забивает и возвращает Реалу титул сильнейшей команды Европы. Уже во второй раз Зеедорф празднует победу в Лиге чемпионов.

Милан, Лига чемпионов 2002/03

Дрем-тим Карло Анчелотти, на острие которого действовал наш Андрей Шевченко. Четырехугольник Гаттузо – Пирло – Зеедорф – Руй Кошта легко уничтожал соперников в центре поля.

Фартовый Индзаги находил дыры в защите соперников и от матча к матчу приносил Милану очки. Шевченко был не столь результативным, но его гол Интеру в полуфинале гарантировал путевку на "Олд Траффорд", а потом он пробьет решающий пенальти.

Зеедорф не только отыграл все основное и дополнительное время против Ювентуса, в составе которого играл тот же Давидс, но и пошел бить послематчевый пенальти. Обыграть Буффона ему не удалось – харизматичный Джиджи угадал угол и отразил мощный удар.

К счастью для Кларенса, Дида был на высоте, а Шева в самый ответственный момент не промахнулся. Нидерландский хавбек запрыгал в эйфории – он первым сделал трофейный хет-трик в Лиге чемпионов в составе трех разных клубов! Через некоторое время он снова выиграет ЛЧ с Миланом, отомстив Ливерпулю, но это уже другая, хотя и не менее яркая история.