Кар'єра Кларенса Зеєдорфа сповнена яскравих моментів та гучних перемог. Йому вдалося стати єдиним футболістом в історії, який тричі підіймав над головою кубок Ліги чемпіонів у футболках різних клубів.

Талановитий Аякс, зірковий Реал, найкращий Мілан – Зеєдорфу пощастило стати частиною історії неймовірних команд. Вони подарували йому можливість вписати своє ім'я в історію футболу поруч з унікальним досягненням та чотири рази пережити найвищу радість у футбольному світі Європи.

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Аякс, Ліга чемпіонів 1994/95

У складі амстердамського гранда Кларенс дебютував у 16 років. Він навіть не уявляв, що через кілька років буде активно боротися за тріумф команди у Лізі чемпіонів. Молодий хавбек не просто відвоював собі місце в основі, а й став ключовим гравцем "золотого покоління" Аякса.

Молода команда Луї ван Гала на стадії групового етапу двічі обіграла сам Мілан. Перед братами де Бурами, Давідсом, Літманеном, Клюйвертом, Райкаардом та Зеєдорфом не могла встояти жодна команда.

В нас була неймовірно талановита команда, одразу шість-сім гравців могли назвати себе її лідерами. Багато хто з молодих років грав разом, ми були немов брати, – буде згадувати Кларенс.

У плей-офф Аякс знищив Хайдук та грізну мюнхенську Баварію. У фіналі чекав той самий Мілан. Здавалося, що "россо-нері" зробили висновок з двох групових поразок та знайдуть зброю проти нахабних амстердамців. Але знайти протидію цій команді не зміг навіть легендарний клуб. Гол Клюйверта, мінімальна перемога і перший "вухатий" трофей в активі Зеєдорфа.

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Реал, Ліга чемпіонів 1997/98

Перший сезон у складі мадридського Реала для Зеєдорфа був адаптаційним, а вже на другий рік команда горіла бажанням повернути титул найкращої команди Європи після 32-річної перерви.

Ми стали справді одержимі цією ідеєю. Щодня ми їли в ресторані та говорили лише про фінал, – розповідав Зеєдорф.

Космічний клас гравців помножений на пристрасне бажання дав очікуваний результат. У групі Русенборг, Порту та Олімпіакос шансів не мали – Реал без проблем завоював путівку у плей-офф з першого місця у групі.

У чвертьфіналі галактікос здолали Байєр – виїзну нічию 1:1 затьмарила впевнена домашня перемога з рахунком 3:0. У півфіналі Зеєдорфа та Ко чекав чинний володар кубка Ліги чемпіонів – дортмундська Борусія. Команда німецького фахівця Юппа Хайнкеса пройшла і це випробування його батьківщиною – 2:0 вдома та спокійна "засуха" на виїзді.

І ось він – фінал проти Ювентуса. В центрі поля амстердамської арени зійшлися Зеєдорф та Давідс, для яких ще нещодавно це поле було рідним. Доля всміхається Кларенсу – Міятовіч забиває та повертає Реалу титул найсильнішої команди Європи. Вже вдруге Зеєдорф святкує перемогу у Лізі чемпіонів.

Мілан, Ліга чемпіонів 2002/03

Дрім-тім Карло Анчелотті, на вістрі якого діяв наш Андрій Шевченко. Чотирикутник Гаттузо – Пірло – Зеєдорф – Руй Кошта завиграшки знищував суперників у центрі поля.

Фартовий Індзагі знаходив дірки у захисті суперників та від матчу до матчу приносив Мілану очки. Шевченко був не таким результативним, але його гол Інтеру у півфіналі гарантував путівку на "Олд Траффорд", а згодом він проб'є вирішальний пенальті.

Зеєдорф не лише відіграв увесь основний та додатковий час проти Ювентуса, в складі якого грав той же Давідс, а й пішов бити післяматчевий пенальті. Обіграти Буффона йому не вдалося – харизматичний Джіджі вгадав кут та відбив потужний удар.

На щастя для Кларенса, Діда був на висоті, а Шева у найвідповідальніший момент не схибив. Нідерландський хавбек застрибав у ейфорії – він першим зробив трофейний хет-трик у Лізі чемпіонів у складі трьох різних клубів! Згодом він знову виграє ЛЧ з Міланом, помстившись Ліверпулю, але це вже інша, хоча й не менш яскрава історія.