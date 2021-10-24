Арсен Венгер – это целая эпоха лондонского Арсенала, которая навсегда вошла в историю футбола. Французскому специалисту приходилось переживать яркие взлеты и тяжелые падения, но он всегда был верен своей философии и прогрессивным взглядам.

Арсен Венгер пришел на тренерский мостик лондонского Арсенала 1 октября 1996, а покинул свой пост по окончании сезона 2017/18. Ему так и не удалось поднять над головой ушастый кубок Лиги чемпионов, хотя он был в шаге от этого. Но в истории турнира ему удалось оставить не только след финалиста.

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Выход в групповой этап

Начиная с сезона 1998/99, лондонский Арсенал под руководством Арсена Венгера 16 раз подряд проходил в групповой этап Лиги чемпионов. Французу удалось обойти главного конкурента – сэра Алекса Фергюсона, серия которого длилась 15 сезонов подряд.

Правда, в основном "канонирам" удавалось обеспечить себе путевку в турнир сильнейших благодаря 4 месту в АПЛ, из-за чего родились шутки о "всегда четвертом Арсенале". Впрочем, обогнать лондонцев в этом рекорде смогли лишь Манчестер Юнайтед (18 лет подряд) и мадридский Реал (19 лет подряд). Несмотря на то, что Венгер никогда не пропагандировал автобус и игру на результат, показатель действительно впечатляет.

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Поражения в Лиге чемпионов

Долгожители всегда имеют шансы стать первопроходцами не только для положительных, но и для отрицательных рекордов. Не стал исключением и Венгер, который стал жертвой собственной футбольной философии.

Арсенал всегда играл открыто и ярко, пытаясь постоянно создавать давление на ворота соперника. Игра на удержание результата была чужой для этой команды, чем довольно часто пользовались соперники.

Венгер стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому пришлось перейти отметку в 50 поражений в турнире. Произошло это 16 сентября 2015 года в матче 1 тура группового этапа против загребского Динамо.

В последнем для себя сезоне ЛЧ Арсен потерпел еще 4 поражения и покинул турнир после 1/8 финала с Барселон – своим злым гением.

Проигранный финал

За годы самоотверженного труда и верности прогрессивным идеям судьба подарила Венгеру особый шанс – победить в Лиге чемпионов. Для этого его ребятам нужно было преодолеть Барселону Франка Райкарда, в которой феерили Это'о и Роналдиньо, а Месси только начинал свою карьеру.

Впрочем, на последней ступеньке перед мечтой судьба отвернулась от "канониров". Леманн получил красную карточку за фол против Это'О, Арсенал остался в меньшинстве. Благодаря голу Кэмпбелла подопечные Венгера даже вышли вперед, но удержать преимущество над такой Барселоной – задача практически невыполнимая.

Во втором тайме каталонцы окружили ворота Арсенала, что принесло свои плоды. Сначала все тот же Это'О сравнял счет, а затем Беллетти принес "блаугранас" победу.

Венгеру снова пришлось пережить поражение, но все лучшие тренеры мира в один голос признают: француз является одним из лучших специалистов в истории футбола и лучшим примером того, что никогда не стоит сдаваться и придерживаться собственных идей ради яркой игры и эмоций на трибунах.