Ирландский защитник Ричард Данн излучал олдскульную харизму. Сорвиголова за пределами поля, который всегда дрался за эмблему на сердце. Такие парни не оставляют равнодушными.

"Я думаю, что он один из лучших защитников, которых я когда-либо видел. А я играл с Джоном Терри и Рио Фердинандом в сборной Англии", – сказал однажды о Ричарде Данне его партнер по обороне Майка Ричардс.

Однако таким Ричарда Данна знали не всегда. Фактически его футбольная жизнь была разделена на две части: до своеобразной трансформации и после нее.

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Оттолкнуться от дна

Когда Кевин Киган в 2001-м возглавил Манчестер Сити, одной из главных проблем тренера стал именно капитан команды Ричард Данн. Тот любил нарушить режим и пренебрегал дисциплиной. Тренер пригрозил футболисту прекращением сотрудничества. Данн взялся за голову, а позже неоднократно признавался игроком года по версии болельщиков. В течение четырех лет подряд (с 2005-го по 2008-й) Ричард получал почетную награду, проведя почти 300 матчей за Сити.

Данн для меня всегда будет примером того, почему тренер не должен принимать слишком поспешные решения, – отмечал потом Кевин Киган.

Экс-звезда Манчестер Сити Деннис Тюарт, работавший на тот момент директором клуба, характеризовал Данна как "большого глупого парня, который любит выпить". Однажды Киган пожаловался Тюарту, мол, капитан приходит на тренировку с запахом алкоголя.

"Тренер поддерживал меня, несмотря ни на что. Он попросил меня измениться, и я должен был измениться. Когда я вернулся в команду, моя жизнь стала другой. Это был совершенно новый образ жизни. Кажется, это принесло мне пользу", – рассказывал Данн. о своих отношениях с Киганом.

Данн и Киган / фото из открытых источников

Большой аванс

В карьере Ричарда Данна было всего четыре профессиональных команды. Начинал он в составе любительского Хоум Фарма из Дублина. Когда юноше исполнилось 15, его пригласил Эвертон. Сначала он выступал за молодежную команду, а затем дебютировал за основу.

Мне было 17 лет, я играл в Премьер-лиге на виду у большой аудитории и получал 200 фунтов стерлингов в неделю. И я любил каждую минуту этого. Я сидел в углу раздевалки рядом с такими людьми как Андрей Канчельскис и Невилл Саутолл с надеждой, что стану своим, – вспоминал Данн.

Когда в 1997-м Эвертон возглавил Дэйв Уотсон, то спросил Ричарда, где тот будет комфортнее чувствовать себя в обороне: справа или слева. "Мне безразлично, я просто хочу играть", – ответил Данн.

Против своих

В 2009 году Данн подписал контракт с Астон Виллой, однако Манчестер Сити остался особой командой для защитника. Вскоре он отметился дебютным голом за бирмингемцев и забил его как раз в ворота Сити. В знак уважения к бывшей команде, в составе которой он провел 9 лет, Данн отказался отмечать этот гол.

Данн (справа) после гола в ворота Манчестер Сити / фото Астон Вилла

Как бы ни было, приятно забить свой первый гол, но я все равно помню, насколько Манчестер Сити помог мне, – объяснил свой поступок Данн и сорвал аплодисменты болельщиков "горожан".

Через три года ирландский защитник в матче против Сити получил тяжелую травму. В столкновении с Джо Хартом защитник Виллы сломал ключицу.

Столкновение с Джо Хартом / фото Астон Вилла

Король автоголов и удалений

Показатель Ричарда Данна по количеству голов, забитых в свои ворота, впечатляет. Защитник 10 раз отличался самострелами в составе трех команд: Манчестер Сити, Астон Виллы и КПР. Интересно, что ближайшие преследователи Данна отстают сразу на три удара (у Джейми Каррагера, Фила Ягелки и Мартина Шкртела по 7 автоголов).

Вероятно, "достижение" Данна еще долго будет оставаться непобитым, ведь никто из этой троицы уже не выступает в АПЛ. Ближе всего к антирекорду среди нынешних игроков Премьер-Лиги находится Джон Эванс. У 34-летнего защитника Лестера 6 автоголов.

Кстати, впервые мяч в свои ворота Данн отправил довольно поздно – в 25 лет. А в 2008 году (с апреля по ноябрь) футболист Сити трижды отмечался автоголом.

Данн поражает свои ворота в игре с Ливерпулем

На этом статус рекордсмена для Данна не заканивается. В коллекции Ричарда 8 удалений в поединках АПЛ. Защитник получал их в составе двух команд: Эвертона и Манчестер Сити. Данн делит первую строчку в АПЛ по этому показателю с Данканом Фергюсоном и Патриком Виейрой.

Душа сборной

Уроженец Дублина дебютировал за национальную команду в 20. Всего Данн провел за Ирландию 80 поединков. Абсолютное большинство болельщиков и журналистов выделяют один матч, который, по их мнению, стал самым выдающимся перфомансом Ричарда в составе главной команды страны.

Данн в игре с Россией / коллаж championat.com

6 сентября 2011 года ирландцы гостили в Москве. Обе команды сражались за лидерство в квалификационной группе за выход на Евро-2012. Игра в "Лужниках" завершилась без голов, а героем встречи стал Данн. В первом тайме он выбил мяч с линии пустых ворот, а за 15 минут до завершения игры совершил феерический подкат. Ирландец снес Юрия Жиркова и вместе с ним вылетел на беговые дорожки. Как следствие, разодранное лицо и футболка, залитая кровью.

Рефери Феликс Брых приказал Данну сменить футболку. Поскольку запасной Ричард не имел, то администраторам пришлось наскоро готовить новую. "Пятерка" на груди и спине Данна стала настоящим символом.