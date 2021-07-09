Тот факт, что Евро-2020 прошло с заполненными трибунами – большая победа посткоронавирусного мира. Однако к рекордам посещаемости предыдущих чемпионатов Европы нынешнему турниру все еще далеко. Трио из "Уэмбли" 1996-го, матч в Париже на прошлом континентальном первенстве и политическое ретро с 1964-го. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает ТОП-5 самых посещаемых поединков в истории Евро.

79 115: Испания – СССР 2:1

Финал – 21.06.1964, "Сантьяго Бернабеу", Мадрид

Решающий матч чемпионата Европы 1964-го запомнился не только футболом, но и политическими играми. Никита Хрущев и Франсиско Франко накануне турнира устроили обмен колючими словесными выпадами, а начало матча якобы задержали из-за опоздания испанского диктатора. Судьба драматичного поединка была решена на 84-й минуте, когда Марселино поразил ворота Льва Яшина.

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76 864: Шотландия – Англия 0:2

Групповой этап – 15.06.1996, "Уэмбли", Лондон

Принципиальная битва британцев запомнилась не только фантастическим количеством зрителей на трибунах, но и особой развязкой. До последних минут Англия вела в счете благодаря точному удару Алана Ширера. Однако на 78-й минуте шотландцы получили идеальную возможность, чтобы отыграться. Гарри Маккалистер не сумел с пенальти пробить Дэвида Симена, а уже в следующей атаке Пол Гаскойн отличился феноменальным голом.

76 833: Франция – Исландия 5:2

Четвертьфинал – 03.07.2016, "Стад де Франс", Сен-Дени

Наиболее поздний матч в нашей пятерке. Франция неслась к финалу домашнего турнира, но в решающем поединке была потрясена португальцами. Казалось, в четвертьфинале ребят Дидье Дешама ждала сладкая булочка – Исландия. Впрочем, не стоит забывать, что на предыдущей стадии исландцы сенсационно выбили из соревнований Англию. Повторить чудо в 1/4 не удалось – еще до перерыва французы громили соперника 4:0. Не в последнюю очередь благодаря бешеной поддержке "Стад де Франс".

76 798: Нидерланды – Англия 1:4

Групповой этап – 18.06.1996, "Уэмбли", Лондон

В последнем туре группового этапа ничья устраивала обе команды, однако Англия на радость своей торсиде провела выдающийся поединок. Нидерланды находились в шаге от вылета – в параллельном матче Шотландия побеждала Швейцарию 1:0. Гол престижа от Патрика Клюйверта в конце встречи позволил Нидерландам выйти в следующий этап благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

76 567: Англия – Швейцария 1:1

Групповой этап – 08.06.1996, "Уэмбли", Лондон

Матч-открытие Евро-1996 собрал на "Уэмбли" впечатляющую аудиторию. Все складывалось идеально – в середине первого тайма Алан Ширер открыл счет на радость трибунам. Впрочем, конце встречи арена затихла – Кубилай Тюркильмаз реализовал пенальти. Как оказалось впоследствии, это был единственный гол швейцарцев на том турнире.