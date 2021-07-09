Той факт, що Євро-2020 відбулося із заповненими трибунами – велика перемога посткоронавірусного світу. Однак до рекордів відвідуваності попередніх чемпіонатів Європи нинішньому турніру все ще далеко. Тріо з "Уемблі" 1996-го, матч у Парижі на минулій континентальній першості та політичне ретро з 1964-го. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує ТОП-5 найбільш відвідуваних поєдинків у історії Євро.

79 115: Іспанія – СРСР 2:1

Фінал – 21.06.1964, "Сантьяго Бернабеу", Мадрид

Вирішальний матч чемпіонату Європи 1964-го запам’ятався не лише футболом, а й політичними іграми. Микита Хрущов та Франсіско Франко напередодні турніру влаштували обмін колючими словесними випадами, а початок матчу нібито затримали через запізнення іспанського диктатора. Долю драматичного поєдинку було вирішено на 84-й хвилині, коли Марселіно вразив ворота Лева Яшина.

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76 864: Шотландія – Англія 0:2

Груповий етап – 15.06.1996, "Уемблі", Лондон

Принципова битва британців запам’яталася не лише фантастичною кількістю глядачів на трибунах, а й особливою розв’язкою. До останніх хвилин Англія вела у рахунку завдяки влучному удару Алана Ширера. Однак на 78-й хвилині шотландці отримали ідеальну нагоду, щоб відігратися. Гаррі Маккалістер не зумів з пенальті пробити Девіда Сімена, а вже у наступній атаці Пол Гаскойн відзначився феноменальним голом.

76 833: Франція – Ісландія 5:2

Чвертьфінал – 03.07.2016, "Стад де Франс", Сен-Дені

Найбільш пізній матч у нашій п’ятірці. Франція мчала до фіналу домашнього турніру, однак у вирішальному поєдинку була приголомшена португальцями. У чвертьфіналі на хлопців Дідьє Дешама начебто чекала солодка булочка – Ісландія. Та не варто забувати, що на попередній стадії ісландці сенсаційно вибили зі змагань Англію. Повторити диво в 1/4 не вдалося – ще до перерви французи громили суперника 4:0. Не в останню чергу завдяки шаленій підтримці "Стад де Франс".

76 798: Нідерланди – Англія 1:4

Груповий етап – 18.06.1996, "Уемблі", Лондон

В останньому турі групового етапу нічия влаштовувала обидві команди, проте Англія на радість своїй торсиді провела видатний поєдинок. Нідерланди перебували за крок від вильоту – у паралельному матчі Шотландія перемагала Швейцарію 1:0. Гол престижу від Патріка Клюйверта наприкінці зустрічі дозволив Нідерландам вийти у наступний етап завдяки кращій різниці забитих та пропущених.

76 567: Англія – Швейцарія 1:1

Груповий етап – 08.06.1996, "Уемблі", Лондон

Матч-відкриття Євро-1996 зібрав на "Уемблі" вражаючу аудиторію. Все складалося ідеально – у середині першого тайму Алан Ширер відкрив рахунок на радість трибунам. Втім наприкінці зустрічі арена затихла – Кубілай Тюркільмаз реалізував пенальті. Як виявилося згодом, то був єдиний гол швейцарців на тому турнірі.