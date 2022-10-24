В заключительном матче 9 тура УПЛ Колос будет принимать одесский Черноморец. 24 октября "моряки" попытаются одержать первую победу в сезоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.00 по киевскому времени.

Текущая форма

Ковалевский Колос после замечательным стартом спровоцировал ожидание, что команда сможет сразиться за зону еврокубков. Но не так случилось, как думалось: Колос сильно забуксовал, особенно в последних трех матчах – только одно очко и ни одного забитого гола. Проблемы в атаке подорвали уверенность команды в своих силах, в результате чего Шахтер не ощутил практически никакого сопротивления.





Впереди еще много матчей и у Колоса есть возможность реабилитироваться и побороться за высшие места в таблице. Для этого ребятам нужно снова почувствовать вкус победы и голеадорской мощности, так что для Черноморца этот выезд назвать легким точно не удастся.

Parimatch Ukraine оценивает победу Колосса коэффициентом 1,93. В случае ничьей сумма риска умножится на коэффициент 3,60, а первый триумф Черноморца в сезоне умножит сумму ставки на 3,90.

Одесситам тоже кровь из носа нужна победа, но совсем по другой причине: команда еще не знала вкус триумфа в сезоне 2022/23. Нахождение Черноморца на дне турнирной таблицы стало сюрпризом не только для них самих, но и всех украинских поклонников футбола. Если бы кто-то в начале сезона заявил, что Григорчук, в команде которого достаточно опытных исполнителей, в течение 7 матчей добудет только два зачетных пункта – эти слова вызвали бы иронический смех. Но такова реальность сегодня, и одесситы настроены вносить в нее радикальные коррективы.

Один из лидеров команды Евгений Селин в общении с журналистами отметил, что в команде нет никакого подавленного настроения. Разумеется, отсутствие побед и последнее место в таблице приятными факторами не назовешь, но каждый игрок верит в то, что скоро все поменяется. Даже несмотря на отсутствие результата, Григорчук не выставляет автобусов и требует от своих подопечных содержательного футбола. Такой подход заслуживает вознаграждения, и остается надеяться, что оно не заставит себя ждать по дороге в лагерь Черноморца.

История противостояний

В рамках Премьер-лиги Украины Колос и Черноморец пересекались три раза. Статистика очных противостояний пока на стороне хозяев.

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В поединках с одесситами Колос дважды праздновал домашнюю победу, а выезд в Одессу завершился нулевой ничьей. В этот раз хозяева будут сражаться за сохранение тенденции, а одесситам придется менять ход истории этих противостояний.

Кадровая ситуация

Из-за дисквалификации Колосу не смогут помочь Максим Максименко и Егор Поправка. Ярослав Вишняк будет вынужден строить игру с поправкой на эти потери.

В состав Черноморца после дисквалификации возвращается опытный Сергей Кравченко. Роман Григорчук располагает своими лучшими исполнителями и будет тщательно продумывать стратегию на матч, которая должна принести ему первую победу в сезоне 2022/23.