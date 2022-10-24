Поточна форма

Ковалівський Колос після чудовим стартом спровокував очікування, що команда зможе поборотися за зону єврокубків. Та не так сталося, як гадалося: ковалівці сильно забуксували, особливо в останніх трьох матчах – лише одне очко та жодного забитого гола. Проблеми в атаці підірвали впевненість команди у своїх силах, внаслідок чого Шахтар не відчув практично жодного спротиву.

Попереду ще багато матчів і Колос має можливість реабілітуватися та поборотися за вищі місця у таблиці. Для цього ковалівцям потрібно знову відчути смак перемоги та голеадорської спроможності, тож для Чорноморця цей виїзд назвати легким точно не вдасться.

Parimatch Ukraine оцінює перемогу Колоса коефіцієнтом 1,93. У випадку нічиєї сума ризику помножиться на коефіцієнт 3,60, а перший тріумф Чорноморця в сезоні помножить суму ставки на 3,90.

Одеситам також кров з носа потрібна перемога, але зовсім з іншої причини: команда ще не знала смаку тріумфу у сезоні 2022/23. Перебування Чорноморця на дні турнірної таблиці стало сюрпризом не лише для них самих, а й усіх українських шанувальників футболу. Якби хтось на початку сезону заявив, що Григорчук, в команді якого достатньо досвідчених виконавців, впродовж 7 матчів здобуде лише два залікові пункти – ці слова викликали б іронічний сміх. Але такою є реальність сьогодні, і одесити налаштовані вносити в неї радикальні корективи.

Один із лідерів команди Євген Сєлін у спілкуванні з журналістами зазначив, що у команді немає жодного пригніченого настрою. Звісно, відсутність перемог та останнє місце в таблиці приємними факторами не назвеш, але кожен гравець вірить в те, що скоро все поміняється. Навіть попри відсутність результату Григорчук не виставляє автобусів та вимагає від своїх підопічних змістовного футболу. Такий підхід заслуговує на винагороду, і залишається сподіватися, що вона не забариться по дорозі до табору Чорноморця.

Історія протистоянь

В рамках Прем'єр-ліги України Колос та Чорноморець перетиналися 3 рази. Статистика очних протистоянь поки що на стороні господарів.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



Крім того, бренд підтримує Збройні Сили України. Допомога Parimatch Ukraine ЗСУ та українцям вже сягнула майже 300 мільйонів гривень. Компанія буде продовжувати допомагати виборювати перемогу вільної нації.

У двобоях з одеситами Колос двічі святкував домашню перемогу, а виїзд до Одеси завершився нульовою нічиєю. Цього разу господарі будуть битися за збереження тенденції, а одеситам доведеться змінювати хід історії цих протистоянь.

Кадрова ситуація

Через дискваліфікацію Колосу не зможуть допомогти Максим Максименко та Єгор Поправка. Ярослав Вишняк буде змушений будувати гру з поправкою на ці втрати.

До складу Чорноморця після дискваліфікації повертається досвідчений Сергій Кравченко. Роман Григорчук має у розпорядженні своїх найкращих виконавців та буде ретельно продумувати стратегію на матч, яка повинна принести йому першу перемогу у сезоні 2022/23.