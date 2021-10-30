Артем Мілевський належить до тієї категорії футболістів, яка не залишає байдужим нікого. Його однаково любили і критикували, проте завжди багато обговорювали. Періодично Артем давав вдосталь підстав для розмов не лише скандальними вчинками за межами поля, а й своєю грою. Особливо яскравою вона була у Лізі чемпіонів.

Інтер

У грудні 2003-го до Києва приїхав міланський Інтер. Перемога у заключному турі гарантувала киянам путівку в 1/8 фіналу ЛЧ. Взагалі напередодні 6-го ігрового дня кожна з команд (Динамо, Арсенал, Локомотив, Інтер) зберігали шанси на першу сходинку!

Рідні стіни зобов'язували підопічних Олексія Михайличенка атакувати, втім вразити ворота Франческо Тольдо вдалося лише наприкінці зустрічі. І лише після того, як пропустили самі. Злим генієм "біло-синіх" став Даніеле Адані, який виявився найспритнішим під час "стандарту" і головою пробив Олександра Шовковського – 0:1.

На 84-й хвилині тренерський штаб киян проводить заміну – замість Георгі Пєєва виходить 18-річний нападник Артем Мілевський. Дебютант бере активну участь у боротьбі під час подачі кутового, м'яч потрапляє до Діого Рінкона, який зрівнює рахунок. На жаль, гра без воріт, яка вразила шаленим темпом та напругою завершилася з вигідним результатом для конкурента, московського Локомотива, який кваліфікувався у наступний етап.

Ліга чемпіонів це – турнір найкращих, де запалюють зірки. Вболівай за своїх кумирів і насолоджуйся вишуканою грою Великих разом із Żubrówka Czarna.



Żubrówka – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka та коктейлі тут.

Реал

Наступного поєдинку в найпрестижнішому клубному турнірі Європи Мілевському довелося чекати майже три роки. Спершу він зіграв півгодини у матчі кваліфікаційного раунду проти Фенербахче (3:1), а у вересні 2006-го вийшов у стартовому складі на дуель з Реалом. ЛЧ сезону 2006/2007 виявилася абсолютно провальною для "біло-синіх" – лише дві нічиїх при чотирьох поразках. Найбільш болісною невдачею виявилася якраз вереснева гра з Реалом на "Сантьяго Бернабеу" – 1:5.

На перерву Динамо пішло за рахунку 0:3. Однак друга хвилина другого тайму подарувала українській команді промінь надії. Мілевський вдало зіграв на добиванні і відзначився дебютним голом у єврокубках.

Прикро, та після цього гості пропустили ще двічі, а у середині другого тайму рефері Грем Полл вилучив з поля Олександра Шовковського.

Спартак

Коли Мілевському дякують за роки, проведені у Динамо, то обов'язково згадують ці два матчі. Битва Динамо-Спартак – це не лише про футбол. Серпень 2008-го назавжди ввійшов в нашу історію пліч-о-пліч з голом Шевченка-Філімонова у "Лужниках".

Мілевський у грі зі Спартаком / фото із соцмереж

Динамо двічі зім'яло Спартак з ідентичним рахунком 4:1, а Мілевський став одним з головних натхненників російської ганьби. Спочатку Артем оформив дубль у Москві,

а потім повторив це у Києві і додав у колекцію гольовий пас на Ісмаеля Бангуру.

Рубін

Динамо вдало стартувало у групі з Барселоною, Інтером та Рубіном. На жаль, перемога над казанцями (3:1) залишилася єдиною для киян у тому розіграші. Гості вигравали протягом 70 хвилин, проте потім фантастичну гру видав Артем Мілевський, який вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Спершу Мілевський ідеально змінив напрямок польоту м'яча після подачі з кутового – Аїла Юссуф сповна скористався цією скидкою. Через кілька хвилин Маграо вивів господарів вперед, а остаточно Рубін добив Олег Гусєв. Творцем цього гола можна вважати Мілевського, який оформив другий асист. Спершу Артем поборовся у центрі поля, а потім створив момент для Олега Гусєва, хоч і з елементами спонтанності.

Артем в поєдинку з Рубіном / фото Динамо

Барселона

У грудні 2009-го Артем забив свій останній гол на груповому етапі ЛЧ. У столицю України завітала вишукана Барселона Хосепа Гвардіоли. Вже на 2-й хвилині Мілевський головою підправив м'яч після фірмового штрафного удару у виконанні Андрія Шевченка.

Щоправда, господарі перемогу не втримали. Хаві та Ліонель Мессі забили у кожному із таймів і забрали три пункти у Києві.