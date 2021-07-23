Українські атлети розпочинають боротьбу за найпрестижніші медалі у світі спорту. Штучний інтелект та аналітичні сервіси пророкують нашим спортсменам доволі хороші результати, а українці зі стиснутими кулаками готові вболівати за наших хлопців та дівчат у Токіо.

На Олімпіаді-2020 у Токіо, яку перенесли на рік через пандемію COVID-19, за нагороди боротимуться близько 11 тисяч спортсменів з понад 200 країн світу. Загалом на змаганнях розіграють 339 нагород у 30 видах спорту.

Україну представлять 157 спортсменів, які охоплюють 25 видів спорту. За часів незалежності України в Токіо вирушила найменша кількість спортсменів, але на будь-якому масштабному турнірі головне не кількість, а якість. А тут в нашої команди усе в порядку.

У Міністерстві молоді та спорту спрогнозували, що ми можемо розраховувати на 13-15 медалей. Партнери проекту Parimatch при цьому дають 40% на те, що як мінімум 4 нагороди будуть найвищого гатунку.

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В Атланті та Сіднеї наша команда завоювала по 23 медалі (у США ми вибороли 9 золотих нагород, наразі це найкращий показник). Афіни, Пекін та Лондон теж були доволі вдалими – 22, 22 та 20 медалей відповідно. Олімпіада в Ріо стала провалом – лише 11 медалей. Утім, після падіння має бути злет, тож будемо розраховувати, що межу в 20 медалей таки буде подолано. Принаймні, імена наших спортсменів дозволяють в це вірити.

По медальних амбіціях вдарили відсутність в Токіо Олега Верняєва, Ігоря Главана та Євгена Барабанова, але навіть попри їх відсутність у нашій команді є атлети, від яких Україна чекає медалей.

Головною надією наразі є досвідчені Еліна Світоліна (теніс), Жан Беленюк (греко-римська боротьба) та Ольга Харлан (фехтування). Окрім того, великі сподівання покладені на дебютантку Олімпіади Ярославу Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту), яка вже встигла гучно заявити про себе у світі спорту.

За найвищі нагороди беззаперечно мають боротися Олександр Хижняк (бокс) та Дар'я Білодід (дзюдо). Якщо цим спортсменам вдасться показати свою найкращу форму, то суперникам потрібно буде докласти надзусилля, щоб зупинити їх на шляху до олімпійського п'єдесталу.

Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину) вже багато разів слухала український гімн на європейських та світових турнірах, тож цілком заслужила на те, щоб привезти додому медаль з Токіо. Не менші сподівання українські фанати спорту покладають на Михайла Романчука (плавання), Олену Кравацьку (фехтування) та Олену Костевич (стрільба з пістолету). Це досвідчені спортсмени, які можуть додати пунктів у медальний залік України.

В активі Станіслава Горуни (карате) вже є перемоги Всесвітніх іграх-2017 року та Європейських іграх-2019 року. Тріумф на Олімпіаді в Токіо виглядає логічним шляхом розвитку цього атлета. Подарувати Україні медаль також Ігор Радівілов (гімнастика), Олексій Середа та Олег Сербін (синхронні стрибки у воду), а також Яків Хаммо (дзюдо).

Навіть поверховий прогноз каже нам про те, що на Олімпіаді-2020 у Токіо Україна здобуде мінімум 14-15 медалей, не враховуючи командних змагань та декількох дисциплін, у яких може змагатися один спортсмен. Залишається сподіватися, що українські атлети відчують підтримку нації за тисячі кілометрів та перевершать усі найсміливіші сподівання.