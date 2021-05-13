Контракт 56-летнего специалиста рассчитан до конца чемпионата мира-2022, но уже в ближайшее время Манчини должен подписать новое соглашение, которое будет действовать до завершения ЧМ-2026. Сейчас Роберто получает 2,5 млн евро за сезон, но новый контракт предусматривает повышение зарплаты, утверждает Italy24news.

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Сам тренер отметил, что у него нет никаких предложений, а сам он настроен продолжить работу со "Скуадрой Адзуррой". По словам Манчини, главной его целью после Евро-2020 является отдых в родном городке Портоново.

Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018-м и вывел команду на чемпионат Европы с первого места группы. Перед тем он работал в Лацио, Интере, Фиорентине, Галатасарае, Зените и Манчестер Сити.

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