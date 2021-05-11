Королевская испанская футбольная федерация начала процесс натурализации Эмерика Ляпорта, сообщает Marca.

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Ожидается, что все бюрократические процедуры пройдут без препятствий, и 26-летний защитник сможет играть за Фурию Роху уже на Евро-2020. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддерживает такое усиление. Стоит отметить, что Эмерик имеет два гражданства – французское и испанское. За сборную Франции он играл только на молодежных уровнях.

В нынешнем сезоне АПЛ Ляпорт провел 16 матчей. Сборная Испании на групповом этапе Евро-2020 встретится с командами Швеции, Польши и Словакии.

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