Следующая Лига чемпионов после триумфа Шевченко с Миланом стала сенсационной. Гранды не сумели ничего противопоставить командам, которых невозможно было считать фаворитами.

Если бы перед стартом турнира кто-то сказал, что за кубок в финале сразится прошлогодний победитель Кубка УЕФА Порту с французским Монако – его бы взяли на смех. "Ушастый" кубок – это вершина европейского футбола, и падение грандов выглядело просто нереальным. Но правило "В футболе бывает все" было, есть и будет актуальным.

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ЛЧ 2003/04, групповой этап (Реал, Марсель, Партизан)

Состав Порту 2003/04 трудно назвать сборной ноунеймов. Ворота были в надежных руках Виктора Байя, атаку соперника были готовы уничтожить именитые Жорже Кошта, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью и Босингва, в центре поля работали Деку, Коштинья, Манише и Педро Мендес, Дерлей и Карлос Альберто были кошмаром вратарей соперника.

Понятно, что победа в Кубке УЕФА накладывала ответственность и высокие ожидания, но Жозе Моуринью вместе со своими ребятами целился на то, чтобы прыгнуть выше головы.

В группу жребий подарил "драконам" Реал, Марсель и Партизан. Теоретически проблемы могли возникнуть только с Мадридом, но гостевая ничья с Партизаном 1:1 показала, что в этом турнире драться придется в каждом матче.

Домашнее поражение Реалу 1:3 отсекало пути отступления – для путевки в плей-офф надо только победа. С Марселем на выезде пришлось несладко, последние минуты были ярым боем за шаткое преимущество. 3:2 – первая победа Моуринью в Лиге чемпионов.

Второй круг в группе прошел более гладко. Минимальные победы над Марселем (1:0) и Партизаном (2:1) гарантировали выход в раунд плей-офф. Гостевая ничья с Реалом порадовала самолюбие и дала сигнал, даже с грандами можно играть на равных. Это сыграет ключевую роль в матчах плей-офф.

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1/8 финала, Манчестер Юнайтед

Когда-то Моуринью придется тренировать "красных дьяволов", но в то время молодой специалист с радостью бы выбрал другого соперника. Ребята Фергюсона – один из главных претендентов на победу в ЛЧ, и встреча с ними на первом же этапе плей-офф радостным событием не назовешь.

Но именно так и пишется история. На новехоньком "Драгау", который построили к Евро-2004, Порту сумел показать характер. Уже на 14-й минуте Форчун удачно сыграл на добивании и вывел манкунианцев вперед. Но полные трибуны не собирались смотреть на избиение своих ребят, поэтому погнали команду в атаку. Футболисты услышали своих фанатов. Через 15 минут Маккарти сравнял счет, а в заключительном отрезке игры заставил трибуны взорваться – 2:1.

Впрочем, отсидеться в защите на "Олд Траффорд" у Порту не получилось – на 32-й минуте ответного матча Скоулз забил гол и развернул ситуацию в противоположную сторону – минимальная победа благодаря голу на выезде Юнайтед устраивала. "Драконы" пошли вперед, но пробить Тима Ховарда не удается. 90 минута матча, Порту зарабатывает штрафной. Нервы фанатов натянуты, как струны. Ховард отражает удар Маккарти, но неуверенно – Коштинья, который вернулся в состав после дисквалификации, оказывается первым на мяче и забивает долгожданный гол. Времени на гол и перевода игры в овертаймы у Юнайтед нет, – Порту идет дальше.

1/4 финала, Лион

Французский клуб переживает свой лучшее время. Имена Купе, Эссьена, Диарра, Жунинью, Малуда, Элбера, Гову и Люиндола прогремели на всю Европу. Опять помогли родные стены Драгау, где должен был состояться первый матч встречи.

После триумфа над Манчестером Порту стал выглядеть гораздо увереннее, и Лион ничего не сумел противопоставить сопернику. 2:0 дома стали заявкой на выход в полуфинал, обжаловать которую "ткачам" на "Жерлане" не хватило сил. На старте обоих таймов Порту забил по голу и спокойно отошел назад. Отыграться Лиону удалось, но на конечный результат это не повлияло – 2:2, Порту идет в полуфинал.

Полуфинал Депортиво

Испанская команда, которая смогласотворить чудо – далеко не аутсайдер противостояния. В предыдущем раунде ребята из Ла-Коруньи осуществили фантастический камбэк с Миланом – 4:0 дома после 1:4 на выезде. К счастью для Моуринью, Депор отдал очень много эмоций, которых затем просто не хватило.

Впервые в турнире зрители на "Драгау" не увидели голов. Ехать в Депортиво без преимущества – не лучшее развитие событий. Но уже тогда Моуринью знал, как выставлять правильную защиту и "сушить" матч. 60-ая минута игры убила Депортиво – Дерлей открыл счет. Забить 2 гола команде Жозе практически невозможно. Повторного чуда не будет – Порту празднует минимальную победу и получает путевку в Гельзенкирхен.

Финал, Монако

В финале оказались команды, которые прыгнули выше головы. Эвра, Жюли, Роттен и Морьентес были звездами французского коллектива, которые протащили его в желанный финал, выбив с турнира Реал и Челси. Битвы темных лошадок в финале самого престижного турнира Европы явно никто не ожидал.

Обе команды провели матч на встречных курсах, но тогда был просто не день Монако, которому несмотря на обилие моментов огорчить Байя не удалось.

А вот у Жозе с Порту с везением было все в порядке. В конце первого тайма удачный отскок позволил Карлосу Альберто открыть счет. Во втором тайме Монако пошел в атаку, позволив Моринью использовать козырь – быстрые выпады. Сначала Деку посредине второго тайма удвоил преимущество, а затем Аленичев убил всю интригу в матче и позволил гравировщикам еще до финального свистка нанести название Порту на кубок Лиги чемпионов. Моуринью сенсационно стал самым молодым тренером, выигравшим турнир, и заслужил право называть себя "Особенным".