На рубеже 70-х и 80-х в Высшей союзной лиге в компоненте пенальти не было равных футболисту Черноморца Владимиру Плоскине. Ему удалось установить уникальную серию, которая состояла из 23 подряд реализованных ударов с отметки.

Владимир Иванович родился на Закарпатье 25 мая 1954 года. Там и начинал заниматься футболом, а затем выступал за мукачевские Карпаты и ужгородскую Говерлу. Вскоре Плоскина переехал в Киев, где несколько лет пытался пробиться в основу Динамо. Однако после четырех сезонов в дублирующей команде он перебрался в Черноморец.

Всю свою дальнейшую футбольную карьеру Плоскина свяжет с ведущей командой Одессы. Целых 15 сезонов в составе Черноморца в качестве футболиста, а затем работа селекционером и начальником команды. В последние годы жизни Владимир Иванович входил в селекционный отдел донецкого Шахтера.

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И все же именно для Черноморца фамилия Плоскины стала легендарной. Он провел 473 матча в составе одесситов – больше, чем кто-либо за всю историю клуба. А еще Владимир Иванович стал любимцем местной публики и поражал универсализмом на поле. Кроме того, в течение длительного времени Плоскина был капитаном Черноморца. Его сердце перестало биться 10 мая 2010 года в одной из мюнхенских клиник, где выдающийся футболист проходил курс лечения от тяжелого недуга.

Владимир Плоскина / фото из архива

Традиционно фамилию Плоскины ассоциируют с фантастической серией пенальти, продолжавшейся с 1978 по 1984 годы. По словам футболиста, сначала он не следил за своими бомбардирскими успехами после ударов с пенальти. Впоследствии, когда количество забитых одиннадцатиметровых стало поразительным, у футболиста возник интерес. Владимир Иванович раскрывал секрет одиннадцатиметровых: "Я бил по углам. Если сильно попасть в сам угол, то вратарь, скорее всего, пропустит гол. Я никогда не угадывал, куда будет прыгать вратарь".

Плоскина, как и его партнеры, отмечали два ключевых фактора: хладнокровие и упорные тренировки. "Контроль над собой и умение справиться с волнением играют, пожалуй, ключевую роль в успешном исполнении пенальти", – отмечал лидер Черноморца.

Владимир Плоскина / фото из архива

Началась поразительная серия 23 мая 1978-го, когда Одессу посетил Днепр. На 72-й минуте Виталий Шевченко открыл счет, а через четыре минуты Мирослав Ступар назначил пенальти в ворота Владимира Шатохина. К отметке подошел Плоскина и реализовал одиннадцатиметровый. Матч так и завершился победой "моряков". В том сезоне лидер одесситов еще трижды забивал с отметки: Пахтакору, Торпедо и ЦСКА. И каждый раз точный удар Плоскины становился первым в игре.

В 1979 году пенальтист одесситов реализовал три попытки: в ворота Зенита, Зари и московского Динамо. В двух последних случаях голы Плоскины становились вторыми в матчах и фактически приносили победы 3:1. В июне 1980-го футболист Черноморца реализовал два пенальти за неделю, забив минскому Динамо и Кайрату. Еще один точный удар с отметки был зафиксирован в предпоследнем туре в ворота Вячеслава Чанова, кипера Торпедо.

1981-й стал особенным для серии Плоскины – в том чемпионате игрок Черноморца реализовал пять из пяти ударов. В период с апреля по июль Владимир ежемесячно забивал по одиннадцатиметровому и делал это в ворота знаковых голкиперов: Сергея Краковского, Вячеслава Чанова (опять), Рината Дасаева и Эльхана Расулова. В сентябре Плоскина забил Кубани.

Следующий сезон принес еще три точных удара пенальтийному маэстро из Одессы. Плоскина пополнил коллекцию голами в ворота Металлиста, Шахтера и Нефтчи. Еще четыре раза Владимир забил в 1983 году. Интересно, что одессит дважды огорчил Нистру – по голу в первом и втором круге. Также страдали минское "Динамо" (юбилейный, 20-й пенальти) и московский ЦСКА.

Последний точный удар в серии Плоскина оформил в ворота Жальгириса в июне 1984-го. Через месяц Черноморец гостил в Москве и благодаря голу Виктора Пасулько победил Спартак (1:0). На 80-й минуте штатный пенальтист "моряков" подошел к отметке и проиграл дуэль Ринату Дасаеву.

Владимир Плоскина / фото из архива В. Кульчицкого

Мы тогда играли накануне чемпионата мира какими-то новыми мячами, они были непривычны для нас: то вылетали как из катапульты, то не летели вообще. Я растерялся, и когда мне нужно было бить пенальти, просто не знал, что делать с этим мячом, у меня не было до этого такого случая в карьере, я остановился и думал, как действовать. В общем, пробил неудачно, – делился причинами неудачи Владимир Иванович.

Ключевые цифры серии: 23 пенальти, назначивших 20 судей в матчах с 16 соперниками в ворота 19 голкиперов. Продолжилась она более 6 лет. Лишь в 1988-м нападающий бакинского Нефтчи Игорь Пономарев превзошел Плоскину и реализовал 24 пенальти подряд.