Поднять над головой ушастый кубок Лиги чемпионов – самая большая мечта каждого футболиста. Для кого-то эта вершина подчиняется уже на старте карьеры, а кому-то удается напоследок почувствовать вкус большой победы.

Имена Икера Касильяса и Эдвина ван дер Сара знакомы каждому, кто хоть немного интересовался футболом. Легендарные вратари прошли замечательную карьеру, в которой было много трофеев. Каждому из них удалось не один раз праздновать победу в самом престижном клубном турнире мира, но радость от приятных воспоминаний усилит тот факт, что оба надолго запечатлели свое имя в истории Лиги чемпионов.

Икер Касильяс, самый молодой голкипер-победитель Лиги чемпионов (19 лет и 4 дня)

Легендарный Касильяс дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 118 дней. 15 сентября 1999 года Икер вышел в основе королевского клуба на матч первого тура против Олимпиакоса. Матч выдался для дебютанта не слишком удачным – трижды ему приходилось вытаскивать мяч из сетки под радостный гул фанатов стадиона "Спирос Луис". Впрочем, его партнеры также три раза "расписались" в воротах Димитриоса, поэтому боевая ничья в Греции осталась ярким воспоминанием в памяти голкипера. Так начался путь Касильяса к первой большой победе.

В следующих матчах против Мольде, Порту и того же Олимпиакоса защита Реала действовала надежнее, поэтому в целом в 6 матчах первого группового этапа Икер пропустил 7 голов. 13 очков и 1 место в группе – Реал идет дальше.

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Во втором групповом этапе сливочные сражаются с Баварией, Русенборгом и киевским Динамо. Противостояние киевлян и мадридского гранда украинские футбольные старожилы помнят до сих пор. Икер благодаря классным сейвам и храброй игре заставляет о себе говорить всю футбольную Европу, а Реал, имея в активе столько же очков, сколько и Динамо, и худшую разницу забитых и пропущенных голов, благодаря победе в очной встрече добывает путевку в плей-офф.

В 1/4 финала команду Висенте Дель Боске ждет Манчестер Юнайтед. В Мадриде Касильяс сохраняет ворота на замке, но Марк Боснич тоже играет надежно. Развязка переносится на "Олд Траффорд".

Матч складывается удачно для гостей. На 20-й минуте Рой Кин забивает автогол, а на старте второго тайма Рауль оформил дубль. Но не отличиться в двух матчах подряд – не стиль "дьяволов". Сначала Бекхэм сократил отставание, а в конце игры Скоулз реализовал пенальти. Настроение Касильясу Юнайтед испортил, но шансы на полуфинал потеряны. "Короли" все ближе к трофею.

Полуфинал с Баварией выглядел не слишком перспективно. В групповом этапе Икер в обоих матчах пропустил по 4 гола, а его команда проиграла с позором и без шансов. Встретиться с таким препятствием перед самым финалом – сомнительное удовольствие. Но Реал собрал волю в кулак и взял реванш за разгром в группе.

На "Сантьяго Бернабеу" Икер снова сохраняет ворота "сухими", а Реал побеждает 2:0. В ответном матче Бавария забивает столько же, но гол Анелька, который в истории о следующем кипере играет противоположную к герою роль, перечеркнул все надежды "роттен".

И вот он – финал против соотечественников из Валенсии. Касильяс понимает, как много зависит от него. На "Стад де Франс" почти 79 тысяч зрителей увидели не юного, неуверенного в себе вратаря, а настоящую звезду, которая демонстрирует не по годам солидную уверенность и заставляет атаку соперника хвататься за голову. Партнеры не подвели – Каньисарес трижды переживает отчаяние от пропущенного гола. Финальный свисток фиксирует победу Реала в 45-й Лиге чемпионов и рекорд самого молодого голкипера-победителя турнира, который осуществил мечту уже в дебютном сезоне ЛЧ.

Эдвин ван дер Сар, самый старший голкипер-победитель Лиги чемпионов (37 лет и 205 дней)

Высокий нидерландский кипер торжествовал в Лиге чемпионов за несколько лет до Касильяса в составе звездного Аякса. Еще одна победа в ЛЧ подчинилась ему только в конце карьеры. И хотя она позволила ему войти в историю, еще дважды после этого он будет выходить в финал турнира сильнейших, в котором "красные дьяволы" дважды уступят безудержной Барселоне Гвардиолы. Произойдет это в сезонах 2008/09 и 2010/11. Но перед этим Эдвин таки почувствует себя настоящим героем и исправит промах самого Криштиану Роналду.

Группу F сезоне Лиги чемпионов 2007/08 Манчестер Юнайтед прошел буквально на одной ноге. Рома, Спортинг и Динамо не создали манкунианцам никаких трудностей, а ван дер Сар пропустил всего 4 гола. 16 зачетных баллов, отсутствие поражений и яркая игра делали "красных дьяволов" одним из фаворитов на победу в турнире.

Первым экзаменом в плей-офф стал Лион. На "Жерлане" подопечные Фергюссона показали не лучший футбол, и лишь фарт Тевеса спас их от поражения – 1:1. На родном поле все прошло спокойнее – Эдвин сыграл "на ноль", а Роналду пополнил копилку забитых голов и повел команду в следующий этап.

Следующее препятствие – хорошо знакомая Рома. Римляне гладиаторский дух не продемонстрировали – Манчестер легко победил 2:0 и 1:0 и прошел в полуфинал. Надежность опытного нидерландского голкипера вселяет в команду веру в возможность добраться на желанный европейский футбольный Эверест.

Барселона. Звездная команда Райкарда, против которой не могут устоять даже самые гранды. Но опыт одолел технику, по крайней мере, сейчас. Ван дер Сар делает просто невозможное и не пропускает в обоих полуфинальных матчах против "блаугранас", а Скоулз фантастическим дальним выстрелом не только подорвал трибуны Олд Траффорд, но и подарил своей команде путевку в финал.

Молодой Касильяс стал героем "испанского финала ЛЧ", а Эдвину суждено было вытянуть "английский финал". К битве за "ушастого" на "Лужниках" пришли Манчестер Юнайтед и Челси. Защита Челси не может остановить Роналду – португалец головой открывает счет. Перед перерывом Челси помогает рикошет, после которого Лэмпард сравнял счет. Эдвин был бессилен – он среагировал на изменение траектории мяча и бросился на перехват, но из-за мокрого газона у него поехала нога, поэтому заблокировать удар Фрэнки не смог.

Основное и дополнительное время победителя не определили, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Наставник Челси Авраам Грант перед пенальти выпускает не Андрея Шевченко, а Николя Анелька, о чем будет жалеть потом всю жизнь.

Первый промах в лотерее сделал Криштиану Роналду. Петр Чех не повелся на хитрости португальца и среагировал на удар. После этого все пробивают безошибочно, судьба матча оказывается в руках и ногах Джона Терри. Мокрый газон и судьба вернули долг Эдвину – у капитана Челси поехала нога, и он попал в штангу. Андерсон, Калу, Гиггз – идеальное исполнение. К мячу подходит Анелька. Он выглядит неуверенно и берет небольшой разбег. Ван дер Сар угадывает направление удара и отбивает мяч, который француз послал на максимально удобной для вратаря высоте.

Эдвин стал настоящим героем и вошел в историю Лиги чемпионов. Его возрастной показатель мог быть еще выше, но Барселона Пепа Гвардиолы в следующих финалах была силой, остановить которую не могла ни одна команда мира.