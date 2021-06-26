На текущем чемпионате Европы уже произошло достаточно знаковых событий. Одно из них – юбилейный гол австрийца Михаэля Грегорича, который оказался 700-м на Евро. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает памятные голы, вошедшие в историю континентального первенства.

Только что Хави забил 500-й гол в истории Евро и вывел сборную Испании в финал турнира

1 – Милан Галич (Югославия – Франция 5:4, 1960)

Как известно, премьерный чемпионат официально начался с полуфиналов. В наиболее результативном поединке в истории Евро счет был открыт уже на 11-й минуте. Югослав Милан Галич из белградского Партизана решился на дальний удар и не оставил шансов Жоржу Ламья.

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100 – Ален Жиресс (Франция – Бельгия 5:0, 1984)

С момента первого взятия ворот на Евро прошло 24 года. Чемпионат имени Мишеля Платини запомнился сотым голом в истории Евро. На групповом этапе Франция отметилась 9 раз и сразу 7 точных ударов записал в актив будущий лучший бомбардир. Только Луис Фернандес и Ален Жиресс смогли потеснить фамилию партнера на табло стадиона в Нанте, где французы уничтожили Бельгию 5:0. Гол будущего тренера сборной Грузии в ворота Жан-Мари Пфаффа оказался юбилейным.

500 – Хави (Испания – Россия 3:0, 2008)

Проходит еще 24 года. В полуфинале Евро-2008 испанцы громят соперника. На 50-й минуте начало победе положил Хави, который идеально скорректировал удар Андреса Иньесты. После этого россияне посыпались и пропустили еще дважды. Прошло три дня и команда Луиса Арагонеса победила в финале Германию (1:0). Тот гол России остался единственным для Хави на Евро-2008 (и вообще на всех чемпионах Европы), однако это не помешало ему стать лучшим игроком турнира.

700 – Михаэль Грегорич (Австрия – Северная Македония, 2020)

Соперники по группе украинской национальной команды выясняли отношения в Бухаресте. Матч близился к завершению, а на табло горели "единички" – такое развитие событий совершенно не устраивало Австрию. На 58-й минуте на поле вышел Михаэль Грегорич, а ровно через 20 минут нападающий Аугсбурга принес своей команде победу.

Украинский след

На групповом этапе Евро-2008 в австрийском Клагенфурте сошлись Хорватия и Германия. "Клетчатые" выиграли 2:1, а открыл счет в том поединке Дарио Срна. Гол футболиста донецкого Шахтера стал 450-м по счету в истории Евро.

Рекордсмен



Карагунис забивает России / Фото Reuters

Только один футболист сумел дважды попасть в реестр авторов юбилейных голов. Грек Георгиос Карагунис является творцом самого быстрого гола в матчах-открытия Евро. Произошло это в 2004 году на 7-й минуте противостояния Греции и Португалии. Оказалось, что этот мяч стал 350-м в истории турниров. Прошло восемь лет и Карагунис забил 550-й гол на Евро. Греция минимально победила Россию (1:0) благодаря точному удару своего лидера.